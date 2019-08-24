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РИА Новости

Международные направления "Трансаэро" распределили между "Аэрофлотом" и S7

15:11 24.08.2019
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© РИА Новости / Илья ПиталевСамолет авиакомпании Аэрофлот взлетает в аэропорту Шереметьево в Москве
Самолет авиакомпании Аэрофлот взлетает в аэропорту Шереметьево в Москве
© РИА Новости / Илья Питалев
Самолет авиакомпании Аэрофлот взлетает в аэропорту Шереметьево в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Межведомственная комиссия, в которую входят, в том числе, Минтранс РФ и Росавиация, выдала один допуск на бывший маршрут "Трансаэро" авиакомпании S7, остальные допуски остались у группы " Аэрофлот", следует из материалов комиссии.
Газета "Ведомости" ранее сообщала, что "ЮТэйр" пожаловалась в ФАС на Росавиацию по поводу проведения конкурса на международные направления "Трансаэро". По данным газеты, 13 августа межведомственная комиссия при Минтрансе распределила между авиакомпаниями 15 международных направлений, которые раньше принадлежали "Трансаэро". Заявки на конкурс подали только "Аэрофлот" и S7. Другие потенциальные претенденты – авиакомпании "Победа" и "ЮТэйр" - о выставлении этих частот на конкурс не знали и заявки не подали. Впоследствии компании просили перенести дату конкурса, однако этого не было сделано.
Из материалов следует, что допуск на маршрут Москва-Париж получила S7.
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АэрофлотМинистерство транспорта РФРосавиацияТрансаэроЭкономика
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