Аэропорт "Симферополь" открыл удаленную регистрацию для гостей "Тавриды"

Эмблема на фестивале творческих сообществ "Таврида-АРТ" в бухте Капсель в Судаке. Архивное фото

Эмблема на фестивале творческих сообществ "Таврида-АРТ" в бухте Капсель в Судаке

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 авг - РИА Новости. Международный аэропорт "Симферополь" им. И.К. Айвазовского открыл удаленную регистрацию с выдачей посадочных талонов на рейсы для участников фестиваля творческих сообществ "Таврида-АРТ", который проходит в бухте "Капсель" на юго-востоке крымского побережья, сообщает пресс-служба авиаузла.

"Гостям и участникам "Таврида-Арт" предоставлена возможность зарегистрироваться и получить посадочный талон на рейсы из Крыма прямо на площадке фестиваля. Для этого на месте проведения фестиваля в Судаке организована специальная стойка регистрации", - говорится в сообщении.

В частности, участники и гости фестиваля смогут зарегистрироваться на свои рейсы за сутки до отправления. Получившие посадочный талон и путешествующие с ручной кладью в аэропорту смогут пройти сразу в зону посадки на рейсы. Пассажиры с багажом смогут его зарегистрировать на специальной стойке приоритетного обслуживания № 55, предъявив посадочный талон.

Для участников и гостей фестиваля будет выделена отдельная зона паспортного контроля и досмотра. Она расположена на втором этаже терминала и маркирована надписью: "Таврида-АРТ".

По словам гендиректора аэропорта Евгения Плаксина, внедрение дополнительных услуг направлено на создание еще более комфортных условий для пассажиров.