В ЛНР сбили проводивший разведку беспилотник силовиков

"В нарушение минских договоренностей, противник активно продолжает использовать беспилотные летательные аппараты. Сегодня в районе населенного пункта Калиновка при попытке ведения воздушной разведки, нашими военнослужащими был обнаружен и сбит беспилотный летательный аппарат противника типа "Фантом", - рассказал Филипоненко.

Он уточнил, что фото и видео материалы, снятые с БПЛА переданы в Генеральную прокуратуру республики и приобщены к уголовным делам в отношении командира 30 бригады ВС Украины.