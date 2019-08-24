В ЛНР сбили проводивший разведку беспилотник силовиков

ЛУГАНСК, 24 авг - РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики сбила беспилотный летательный аппарат (БПЛА) украинских силовиков, проводивший разведку у линии соприкосновения в Донбассе, заявил журналистам офицер пресс-службы Народной милиции Иван Филипоненко.
Полеты боевой авиации и беспилотников вдоль всей линии соприкосновения в Донбассе запрещены минскими соглашениями.
"В нарушение минских договоренностей, противник активно продолжает использовать беспилотные летательные аппараты. Сегодня в районе населенного пункта Калиновка при попытке ведения воздушной разведки, нашими военнослужащими был обнаружен и сбит беспилотный летательный аппарат противника типа "Фантом", - рассказал Филипоненко.
Он уточнил, что фото и видео материалы, снятые с БПЛА переданы в Генеральную прокуратуру республики и приобщены к уголовным делам в отношении командира 30 бригады ВС Украины.