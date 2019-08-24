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РИА Новости

Роскосмос не рассматривает вариант затопления "Союза"

14:51 24.08.2019
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкЗапуск ракеты-носителя "Союз-2.1а" с пилотируемым кораблем "Союз МС-14"
Запуск ракеты-носителя Союз-2.1а с пилотируемым кораблем Союз МС-14
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Запуск ракеты-носителя "Союз-2.1а" с пилотируемым кораблем "Союз МС-14" . Архивное фото
КОРОЛЕВ (Московская область), 24 авг - РИА Новости. Роскосмос не рассматривает вариант затопления корабля "Союз МС-14" в океане, его системы работоспособны для штатной посадки на Землю, рассказали РИА Новости в пресс-службе госкорпорации.
"Разговоры о затоплении корабля в случае неудачи при повторной стыковке - бредни дилетантов. Такой вариант даже не рассматривается. Системы корабля "Союз" работают штатно, он способен находиться в автономном полете длительное время и в случае необходимости готов вернуться на Землю по штатной программе посадки", - сказали в Роскосмосе.
Ранее ряд СМИ со ссылкой на экспертов или источники в ракетно-космической отрасли сообщили о том, что в случае неудачного завершения второй попытки пристыковать "Союз" к МКС, его могут свести с орбиты и затопить в океане.
Ранее неудачей завершилась попытка пристыковать корабль "Союз МС-14" с роботом "Федором" на борту к МКС. Очередная попытка будет предпринята в понедельник утром.
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Вчера, 14:34Сказано в эфире
Эксперт объяснил неудачную попытку стыковки "Союза" с роботом Федором к МКСКосмический корабль "Союз МС-14", на борту которого находится человекоподобный робот "Федор", не смог с первого раза состыковаться с Международной космической станцией (МКС). Руководитель Института космической политики Иван Моисеев в эфире радио Sputnik объяснил, что могло привести к неполадкам при попытке стыковки корабля.
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Неудачная стыковка "Союза" с МКСКосмос - РИА НаукаРоскосмос
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