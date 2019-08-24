Роскосмос не рассматривает вариант затопления "Союза"

КОРОЛЕВ (Московская область), 24 авг - РИА Новости. Роскосмос не рассматривает вариант затопления корабля "Союз МС-14" в океане, его системы работоспособны для штатной посадки на Землю, рассказали РИА Новости в пресс-службе госкорпорации.

"Разговоры о затоплении корабля в случае неудачи при повторной стыковке - бредни дилетантов. Такой вариант даже не рассматривается. Системы корабля "Союз" работают штатно, он способен находиться в автономном полете длительное время и в случае необходимости готов вернуться на Землю по штатной программе посадки", - сказали в Роскосмосе.

Ранее ряд СМИ со ссылкой на экспертов или источники в ракетно-космической отрасли сообщили о том, что в случае неудачного завершения второй попытки пристыковать "Союз" к МКС, его могут свести с орбиты и затопить в океане.