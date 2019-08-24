Петр Мамонов попал в реанимацию с инфарктом

МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. В Москве госпитализировали музыканта и актера Петра Мамонова. Об этом сообщается на его странице в фейсбуке.
"Он сейчас с инфарктом в реанимации. Помолитесь о здоровье Петра", — отмечается в сообщении.
Также известно, что 68-летний артист отменил ближайшие концерты. Сейчас его состояние врачи оценивают как стабильное.
"Мы в деревне живем, за 140 км, я зачем-то утром его затащила в машину, повезла в Москву, я же не знала, что происходит, вижу лишь, что человеку плохо. Три часа в дороге, а у него ночью все это случилось. В Москве вызвали скорую, они подтвердили инфаркт и в Первую градскую больницу сразу отвезли, в реанимацию", - рассказала РИА Новости супруга Мамонова Ольга.
Петр Мамонов — музыкант, основатель рок-группы "Звуки Му", и актер, известный по фильму "Остров" Павла Лунгина.
14 апреля 2011, 09:20РИА НовостиБлагочестивый рокер Петр Мамонов14 апреля российский актер, музыкант и легенда андеграунда Петр Мамонов отмечает 60-летие. В 80-х годах рок-Москву сотрясали неистовые "Звуки Му" во главе с бунтарем Мамоновым. Тем неожиданней прозвучала 15 лет назад весть о том, что ради веры он отказался от мирских наслаждений, и тем заметнее было его возвращение в большое кино и музыку.