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РИА Новости
Культура

Петр Мамонов попал в реанимацию с инфарктом

14:45 24.08.2019 (обновлено: 18:00 24.08.2019)
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкПоэт и музыкант Петр Мамонов в саду своего загородного дома
Поэт и музыкант Петр Мамонов в саду своего загородного дома
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. В Москве госпитализировали музыканта и актера Петра Мамонова. Об этом сообщается на его странице в фейсбуке.

"Он сейчас с инфарктом в реанимации. Помолитесь о здоровье Петра", — отмечается в сообщении.

Также известно, что 68-летний артист отменил ближайшие концерты. Сейчас его состояние врачи оценивают как стабильное.
"Мы в деревне живем, за 140 км, я зачем-то утром его затащила в машину, повезла в Москву, я же не знала, что происходит, вижу лишь, что человеку плохо. Три часа в дороге, а у него ночью все это случилось. В Москве вызвали скорую, они подтвердили инфаркт и в Первую градскую больницу сразу отвезли, в реанимацию", - рассказала РИА Новости супруга Мамонова Ольга.
Петр Мамонов — музыкант, основатель рок-группы "Звуки Му", и актер, известный по фильму "Остров" Павла Лунгина.
Кадр из фильма Павла Лунгина Остров
14 апреля 2011, 09:20РИА Новости
Благочестивый рокер Петр Мамонов14 апреля российский актер, музыкант и легенда андеграунда Петр Мамонов отмечает 60-летие. В 80-х годах рок-Москву сотрясали неистовые "Звуки Му" во главе с бунтарем Мамоновым. Тем неожиданней прозвучала 15 лет назад весть о том, что ради веры он отказался от мирских наслаждений, и тем заметнее было его возвращение в большое кино и музыку.
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КультураРоссия
Популярные комментарии
Думаю, что для Музыки это не потеря. лорд Зелони
24 августа, 15:59
JJoseInos
2000019
Скажите, а чьи произведения исполнял этот "музыкант"? лорд Зелони
24 августа, 15:31
JJoseInos
0000019
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