Петр Мамонов попал в реанимацию с инфарктом

Благочестивый рокер Петр Мамонов 14 апреля российский актер, музыкант и легенда андеграунда Петр Мамонов отмечает 60-летие. В 80-х годах рок-Москву сотрясали неистовые "Звуки Му" во главе с бунтарем Мамоновым. Тем неожиданней прозвучала 15 лет назад весть о том, что ради веры он отказался от мирских наслаждений, и тем заметнее было его возвращение в большое кино и музыку.