Джереми Кларксон рассказал, что похудел благодаря диете Елизаветы II

МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Английский журналист и бывший ведущий автомобильного шоу Top Gear рассказал на какой диете сидит королева Великобритании Елизавета II, а также как ему самому удалось похудеть, сообщает The Sun.
Кларксон, который раньше курил и был любителем вредной еды, решил, что пора садиться на диету и менять образ жизни. При этом телеведущий отметил, что не ходит в спортзал. Он выбрал "королевский подход".
"Сегодня у меня был на ланч салат и вода, - рассказал Кларксон, - Вы знаете, что королева не ходит в спортзал и не бегает - ей 93 года, и с ней все в порядке. Я слышал, что она питается маленькими порциями. Обычно она съедает немного мусса и кусочек латука".
Он также с сожалением отметил, что пиво, на его взгляд, перестало быть мужским напитком. Теперь он предпочитает - игристое розе.
"Заметил, что пиво разливают по маленьким бутылочкам, а в пабах приносят в стаканах размером с мизинец. Я не вижу больше в этом мужества", - объяснил телеведущий.
Джереми Кларксон был уволен из Top Gear в 2015 году, сейчас он будет вести британскую версию шоу "Кто хочет стать миллионером?". Съемки уже ведутся.