Джереми Кларксон рассказал, что похудел благодаря диете Елизаветы II

"Сегодня у меня был на ланч салат и вода, - рассказал Кларксон, - Вы знаете, что королева не ходит в спортзал и не бегает - ей 93 года, и с ней все в порядке. Я слышал, что она питается маленькими порциями. Обычно она съедает немного мусса и кусочек латука".