Аксенов назвал стоимость реконструкции галереи Айвазовского в Феодосии

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 авг – РИА Новости. Около 700 миллионов рублей выделят на реконструкцию Феодосийской картинной галереи имени Ивана Айвазовского, сообщил глава республики Сергей Аксенов.

"Галерея Айвазовского будет полностью сделана. Документы уже из экспертизы вышли. Около 700 миллионов рублей будет стоить полностью переоборудование и строительство нового корпуса галереи Айвазовского. Проект согласован, финансирование есть", - сказал Аксенов в эфире радиостанции "Спутник в Крыму".

По его словам, галерея в Феодосии является крупнейшим хранителем картин Айвазовского в мире. "Нигде такой коллекции нет", - подчеркнул Аксенов.

Ранее Главгосэкспертиза России сообщила, что здание картинной галереи имени Айвазовского будет реконструировано. Финансировать работы планируется за счет федерального и регионального бюджетов.

Феодосийская картинная галерея Айвазовского — один из старейших музеев и первая на юге страны публичная картинная галерея. Первая экспозиция была открыта Айвазовским в 1845 году. После смерти художника в 1900 году картинная галерея, согласно его завещанию, перешла в собственность города.