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РИА Новости
Культура

Аксенов назвал стоимость реконструкции галереи Айвазовского в Феодосии

14:28 24.08.2019
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© РИА Новости / Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанкПамятник И.К. Айвазовскому возле Феодосийской картинной галереи имени И. К. Айвазовского
Памятник И.К. Айвазовскому возле Феодосийской картинной галереи имени И. К. Айвазовского
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 авг – РИА Новости. Около 700 миллионов рублей выделят на реконструкцию Феодосийской картинной галереи имени Ивана Айвазовского, сообщил глава республики Сергей Аксенов.
"Галерея Айвазовского будет полностью сделана. Документы уже из экспертизы вышли. Около 700 миллионов рублей будет стоить полностью переоборудование и строительство нового корпуса галереи Айвазовского. Проект согласован, финансирование есть", - сказал Аксенов в эфире радиостанции "Спутник в Крыму".
По его словам, галерея в Феодосии является крупнейшим хранителем картин Айвазовского в мире. "Нигде такой коллекции нет", - подчеркнул Аксенов.
Ранее Главгосэкспертиза России сообщила, что здание картинной галереи имени Айвазовского будет реконструировано. Финансировать работы планируется за счет федерального и регионального бюджетов.
Феодосийская картинная галерея Айвазовского — один из старейших музеев и первая на юге страны публичная картинная галерея. Первая экспозиция была открыта Айвазовским в 1845 году. После смерти художника в 1900 году картинная галерея, согласно его завещанию, перешла в собственность города.
Собрание галереи представляет собой уникальный комплекс произведений живописи, графики, архивных документов и фотодокументов, мемориальных вещей и предметов декоративно-прикладного искусства – всего более 13 тысяч экспонатов. Здесь собрана крупнейшая в мире коллекция произведений Ивана Айвазовского, работ его учеников и западноевропейских маринистов ХVII – ХIХ веков, а также других живописцев.
Здание картинной галереи имени И.К. Айвазовского
28 мая, 12:51Культура
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