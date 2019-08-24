Аксенов исключил возвращение фестиваля "КаZантип"

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 авг – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов исключил возвращение фестиваля электронной музыки "КаZантип" в том виде, в каком он проводился в последние годы.

"КаZантип" - один из наиболее масштабных фестивалей электронной музыки на территории бывшего СССР. Он проходил в Крыму в конце лета с середины 1990-х годов. Однако впоследствии проведение фестиваля и его преемника "Бифуз" было запрещено из-за многочисленных нарушений норм федерального законодательства, в том числе противопожарных и антитеррористических.