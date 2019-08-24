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РИА Новости

Аксенов исключил возвращение фестиваля "КаZантип"

14:24 24.08.2019 (обновлено: 00:01 25.08.2019)
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© Flickr / Dima Bushkov Отдыхающие на "Казантипе"
Отдыхающие на Казантипе
© Flickr / Dima Bushkov
Отдыхающие на "Казантипе". Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 авг – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов исключил возвращение фестиваля электронной музыки "КаZантип" в том виде, в каком он проводился в последние годы.
"Не в том виде, в котором он был. Какой-то другой фестиваль возможно. Крым богат на событийные мероприятия. Думаю, что и Поповка (село в Сакcком районе Крыма, место проведения фестиваля "КаZантип" - ред.) достойна того, как и другие населенные пункты республики Крым, чтобы в них проводились международные, общероссийские мероприятия. Крым этого достоин", - сказал Аксенов в эфире радиостанции "Спутник в Крыму".
"КаZантип" - один из наиболее масштабных фестивалей электронной музыки на территории бывшего СССР. Он проходил в Крыму в конце лета с середины 1990-х годов. Однако впоследствии проведение фестиваля и его преемника "Бифуз" было запрещено из-за многочисленных нарушений норм федерального законодательства, в том числе противопожарных и антитеррористических.
Прокурор Республики Крым Наталья Поклонская. Архивное фото
31 июля 2015, 19:13РИА Новости
Поклонская объяснила, почему запрещен фестиваль "Бифуз" в КрымуПрокурор Крыма Наталья Поклонская заявила, что главная причина запрета на проведение музыкального фестиваля "Бифуз" (преемника "КаZантип") - это нарушение норм федерального законодательства, и делать для организаторов фестиваля исключений власти Крыма не стали.
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Сергей Аксенов (политик)Республика КаZантип (фестиваль)КрымОбщество
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