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РИА Новости

Иран обеспокоен испытанием США ранее запрещенной ДРСМД ракеты

14:24 24.08.2019 (обновлено: 15:57 24.08.2019)
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© РИА Новости / Антон Быстров / Перейти в фотобанкФлаги Ирана на одной из улиц Тегерана
Флаги Ирана на одной из улиц Тегерана
© РИА Новости / Антон Быстров
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Флаги Ирана на одной из улиц Тегерана. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 24 авг – РИА Новости. Тегеран обеспокоен испытанием США ракеты, ранее запрещенной Договором о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД), это может привести к гонке вооружений, сообщил официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави.
"Этот шаг США может привести к гонке вооружений на мировом уровне, что, помимо дальнейшей дестабилизации и угрозы миру и международной безопасности, вынудит другие страны нести тяжелые экономическое расходы", - говорится в заявлении Мусави.
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По его словам, увеличение экономического бремени может сказаться на благосостоянии народов мира.
Мусави также выразил обеспокоенность по поводу испытания ракеты и выхода США из ДРСМД, призвав мировое сообщество надлежащим образом отреагировать на это.
Пентагон 19 августа объявил о проведении испытания крылатой ракеты наземного базирования в неядерном оснащении, которая была запрещена Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) от 1987 года. Договор перестал действовать 2 августа по инициативе США, которые обвинили Россию в его нарушении (Москва это отрицает). Он запрещал ракеты дальностью от 500 до 5500 километров. Позднее в Пентагоне подтвердили РИА Новости, что была испытана модификация крылатой ракеты Tomahawk, предназначенная для поражения наземных целей.
В МИД России обратили внимание на то, что при испытании использовалась пусковая установка Mk-41 (такие стоят на американской военной базе в Румынии). В Москве расценили это как "явное новое подтверждение того, что эти установки предназначены для запусков не только ракет-перехватчиков, но и крылатых ракет". В Пентагоне в свою очередь заявили, что для испытаний действительно использовалась Mk-41, но другой конфигурации, чем та, что стоит в Румынии.
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Выход США из договора о РСМДДоговор о РСМДМИД ИранаИранСШАБезопасностьВ мире
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