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РИА Новости

Китай выразил протест из-за решения США повысить пошлины

14:20 24.08.2019 (обновлено: 15:10 24.08.2019)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкФлаг Китая
Флаг Китая
© РИА Новости / Илья Питалев
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Флаг Китая. Архивное фото
ПЕКИН, 24 авг - РИА Новости. Китай выражает протест в связи с решением США вновь повысить пошлины на китайские товары, говорится в заявлении министерства коммерции Китая.
"США 24 августа заявили о намерении повысить пошлины на китайский импорт объёмом 550 миллиардов долларов. Китай в отношении этого выражает решительный протест", - говорится в сообщении ведомства.
Портреты президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина на обложках журналов в Пекине, Китай
23 августа, 17:28Сказано в эфире
"В преддверии крупного конфликта": новый раунд торговой войны США и КНР Китай вводит дополнительные пошлины на ввоз американских товаров с 1 сентября и 15 декабря, объявлено в Пекине. Политолог-американист Рафаэль Ордуханян в эфире радио Sputnik представил свой прогноз развития торгового противоборства двух стран.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что США с 1 сентября повысят пошлины на товары из Китая объемом 300 миллиардов долларов не на 10%, как было запланировано, а на 15%, повышение на другую группу товаров объемом 250 миллиардов долларов с 1 октября составит не 25%, а 30%.
В Китае отметили, что такого рода односторонние действия и прибегание к психологической травле, торговому протекционизму и максимальном давлению нарушают консенсус, достигнутый лидерами двух стран, а также принципы взаимного уважения, равенства и взаимной выгоды. Всё это, по мнению Пекина, наносит серьёзный ущерб многосторонней системе торговли и налаженному порядку в международной торговле.
"Китай призывает США не делать неверных оценок сложившейся ситуации, не недооценивать решительность китайского народа, прекратить ошибочные действия, в противном случае ответственность за все последствия будет нести американская сторона", - говорится в заявлении.
Решение Трампа последовало за введением КНР дополнительных пошлин на ввоз американских товаров объемом 75 миллиардов долларов в год. Дополнительные пошлины на 5 078 наименований товаров вступят в силу с 1 сентября и 15 декабря. Этот шаг является ответом на решение США ввести пошлины в 10% на ввоз китайских товаров объемом 300 миллиардов долларов с 1 сентября и 15 декабря.
Фотография со встречи бывшего президента США Ричарда Никсона с Мао Цзэдуном в 1972 году, представленная на выставке посвященной 40-летию дипломатических отношений США и Китая
23 августа, 08:00РИА Новости
Как Никсон договорился с Китаем, а Трамп разругался
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