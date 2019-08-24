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РИА Новости

ГИБДД увеличит число проверок машин с детьми на дорогах

14:13 24.08.2019
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкИнспектор дорожно-патрульной службы на маршруте патрулирования
Инспектор дорожно-патрульной службы на маршруте патрулирования
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в фотобанк
Инспектор дорожно-патрульной службы на маршруте патрулирования. Архивное фото
МОСКВА, 24 авг – РИА Новости. Подразделения Госавтоинспекции увеличат число проверок автомобилей с детьми на дорогах из-за подготовки к учебному году, сообщили РИА Новости в ведомстве.
Такое решение было принято, как объяснили в ГИБДД, из-за завершающегося сезона отпусков и массового возвращения детей домой.
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Также, как отметили в ведомстве, решение увеличить число проверок на дорогах было принято из-за роста числа ДТП с пассажирами-детьми за последнее время. В качестве примера в ГИБДД привели субботние аварии в Калужской и Волгоградских областях, в которых из-за выезда машин на встречную полосу погибли и пострадали несовершеннолетние.
Региональным подразделениям Госавтоинспекции, заявили в ГИБДД, руководством ведомства поручено рассматривать каждый случай ДТП с гибелью и ранением детей как комплексную проблему и тщательно их расследовать.
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