ГИБДД увеличит число проверок машин с детьми на дорогах

МОСКВА, 24 авг – РИА Новости. Подразделения Госавтоинспекции увеличат число проверок автомобилей с детьми на дорогах из-за подготовки к учебному году, сообщили РИА Новости в ведомстве.

Такое решение было принято, как объяснили в ГИБДД, из-за завершающегося сезона отпусков и массового возвращения детей домой.

Также, как отметили в ведомстве, решение увеличить число проверок на дорогах было принято из-за роста числа ДТП с пассажирами-детьми за последнее время. В качестве примера в ГИБДД привели субботние аварии в Калужской и Волгоградских областях, в которых из-за выезда машин на встречную полосу погибли и пострадали несовершеннолетние.