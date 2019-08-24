Опубликовано видео пуска "Булавы" с подлодки "Юрий Долгорукий"

МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Минобороны опубликовало видео пуска баллистической ракеты "Булава" с подводной лодки "Юрий Долгорукий".

Пуск был выполнен из акватории Баренцева моря. Макет боевого блока успешно поразил учебную цель на полигоне "Кура" на Камчатке.

Кроме того, с еще одной субмарины, "Тулы", запустили баллистическую ракету морского базирования "Синева". Она стартовала из приполюсного района Северного Ледовитого океана и поразила учебную цель на полигоне "Чижа" в Архангельской области.

В Минобороны подчеркнули, что в результате пусков были подтверждены технические характеристики ракет и работоспособность систем корабельных ракетных комплексов.

Вооруженные "Булавой"

"Булава" (по классификации НАТО — SS-NX-30) — трехступенчатая твердотопливная межконтинентальная баллистическая ракета. Ее размещают на подводных крейсерах проекта 955 "Борей". Она может нести до десяти ядерных блоков индивидуального наведения и преодолевать противоракетную оборону вероятного противника. Максимальная дальность полета превышает восемь тысяч километров.

Серия атомных подводных крейсеров четвертого поколения проекта "Борей" и "Борей-А", вооруженных ракетами "Булава", призвана стать основой морских стратегических ядерных сил России на ближайшие десятилетия. Всего планируется построить восемь таких субмарин. Три из них — "Юрий Долгорукий", "Александр Невский" и "Владимир Мономах" — уже вошли в состав ВМФ, четвертую — "Князь Владимир" — планируется передать флоту в декабре.