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РИА Новости

Опубликовано видео пуска "Булавы" с подлодки "Юрий Долгорукий"

13:44 24.08.2019 (обновлено: 16:03 24.08.2019)
15835
МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Минобороны опубликовало видео пуска баллистической ракеты "Булава" с подводной лодки "Юрий Долгорукий".
Пуск был выполнен из акватории Баренцева моря. Макет боевого блока успешно поразил учебную цель на полигоне "Кура" на Камчатке.
Кроме того, с еще одной субмарины, "Тулы", запустили баллистическую ракету морского базирования "Синева". Она стартовала из приполюсного района Северного Ледовитого океана и поразила учебную цель на полигоне "Чижа" в Архангельской области.
В Минобороны подчеркнули, что в результате пусков были подтверждены технические характеристики ракет и работоспособность систем корабельных ракетных комплексов.

Вооруженные "Булавой"

"Булава" (по классификации НАТО — SS-NX-30) — трехступенчатая твердотопливная межконтинентальная баллистическая ракета. Ее размещают на подводных крейсерах проекта 955 "Борей". Она может нести до десяти ядерных блоков индивидуального наведения и преодолевать противоракетную оборону вероятного противника. Максимальная дальность полета превышает восемь тысяч километров.
Серия атомных подводных крейсеров четвертого поколения проекта "Борей" и "Борей-А", вооруженных ракетами "Булава", призвана стать основой морских стратегических ядерных сил России на ближайшие десятилетия. Всего планируется построить восемь таких субмарин. Три из них — "Юрий Долгорукий", "Александр Невский" и "Владимир Мономах" — уже вошли в состав ВМФ, четвертую — "Князь Владимир" — планируется передать флоту в декабре.
Подлодка "Тула" — четвертый подводный крейсер проекта 667БДРМ. Эти корабли имеют длину 166 метров, ширину — 12 метров, водоизмещение составляет около 12 тысяч тонн. "Тула" способна погружаться на глубину до 400 метров и развивать подводную скорость до 24 узлов. Экипаж подлодки — 140 человек, на ее вооружении стоят 16 баллистических ракет Р-29РМ "Синева".
Испытания подводного ракетоносца типа Борей
19 марта, 16:18Радио
Военный эксперт: подлодка "Борей" – "головная боль" для противниковМинобороны России показало видео испытаний подводного ракетоносца типа "Борей". Военный эксперт, полковник в отставке Виктор Баранец в эфире радио Sputnik рассказал об особенностях подлодок этого типа.
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Обсудить 16
Баренцево мореАПЛ Юрий ДолгорукийБулава (ракета)Безопасность
Популярные комментарии
Это просто мощь ! Как представить куда такая может прилететь и что будет после ее прилёта ... Я представляю что чувствуют в Пентагоне когда просматривают этот ролик ,и думают - А ведь это даже не вишенка на торт.)))))
24 августа, 14:56
Данил Некипелов
43400113
когда уже человечество перестанет тратить огромные средства на оружие...
24 августа, 17:02
Агафья Лыкова
37121015
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