Туск предложил пригласить Украину на следующий саммит G7

БРЮССЕЛЬ, 24 авг — РИА Новости. Глава Евросовета Дональд Туск заявил, что не может согласиться с предложением пригласить Россию снова присоединиться к G7, и посоветовал позвать на следующий саммит Украину.

Об этом он говорил на пресс-конференции в преддверии саммита "Большой семерки" в Биаррице.

"Год назад в Канаде президент Трамп предложил снова пригласить Россию в "Семерку", открыто заявляя, что аннексия Крыма была частично оправдана и что мы должны принять этот факт. Ни при каких условиях мы не можем согласиться с этой логикой и предложением, потому что условия исключения России в 2014 году все еще остались действительными", — сказал Туск журналистам.

Кроме того, он обвинил Россию в провокации в Азовском море — это, по его словам, еще одно препятствие, не позволяющее возобновить работу в формате G8.

"Когда Россия была впервые приглашена в G7, считалось, что она последует по пути либеральной демократии, прав человека и верховенства закона. Кто из нас может с полной уверенностью сказать, что страна находится на этом пути?" — сказал Туск.

По его словам, на следующую встречу "Семерки" следовало бы пригласить в качестве гостя Украину, чтобы услышать мнение нового президента. "Я говорил с ним об этом пару дней назад и знаю, что он был бы в этом заинтересован", — добавил глава Евросовета.

О возможном возобновлении формата G8 говорили на этой неделе президенты Франции и США Эммануэль Макрон и Дональд Трамп. Они обсудили этот вопрос по телефону, и Трамп согласился, что Россию нужно пригласить на следующий саммит, который пройдет в США. Как ожидается, Трамп поднимет этот вопрос в Биаррице.