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РИА Новости

Туск предложил пригласить Украину на следующий саммит G7

13:23 24.08.2019 (обновлено: 17:41 24.08.2019)
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПредседатель Европейского совета Дональд Туск
Председатель Европейского совета Дональд Туск
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Председатель Европейского совета Дональд Туск . Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 24 авг — РИА Новости. Глава Евросовета Дональд Туск заявил, что не может согласиться с предложением пригласить Россию снова присоединиться к G7, и посоветовал позвать на следующий саммит Украину.
Об этом он говорил на пресс-конференции в преддверии саммита "Большой семерки" в Биаррице.
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"Год назад в Канаде президент Трамп предложил снова пригласить Россию в "Семерку", открыто заявляя, что аннексия Крыма была частично оправдана и что мы должны принять этот факт. Ни при каких условиях мы не можем согласиться с этой логикой и предложением, потому что условия исключения России в 2014 году все еще остались действительными", — сказал Туск журналистам.

Кроме того, он обвинил Россию в провокации в Азовском море — это, по его словам, еще одно препятствие, не позволяющее возобновить работу в формате G8.
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"Когда Россия была впервые приглашена в G7, считалось, что она последует по пути либеральной демократии, прав человека и верховенства закона. Кто из нас может с полной уверенностью сказать, что страна находится на этом пути?" — сказал Туск.

По его словам, на следующую встречу "Семерки" следовало бы пригласить в качестве гостя Украину, чтобы услышать мнение нового президента. "Я говорил с ним об этом пару дней назад и знаю, что он был бы в этом заинтересован", — добавил глава Евросовета.
О возможном возобновлении формата G8 говорили на этой неделе президенты Франции и США Эммануэль Макрон и Дональд Трамп. Они обсудили этот вопрос по телефону, и Трамп согласился, что Россию нужно пригласить на следующий саммит, который пройдет в США. Как ожидается, Трамп поднимет этот вопрос в Биаррице.
Президент России Владимир Путин заявил, что Москва считает полезными любые контакты со странами "Большой семерки" и не исключает возобновления формата G8, но не считает это самоцелью.
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Дональд ТрампG8Ангела МеркельВладимир ПутинG7РоссияУкраинаВ мире
Популярные комментарии
эта активность, с которой "шестерки" пытаются реанимировать труп g8, ничего, кроме смеха не вызывает. Грузию пусть еще пригласят)
24 августа, 13:40
SFSergio Fatof
253240008
Фотка зачетная! Как будто сам не понял, что сказал! Тоже, видно, спит плохо - всё русские мерещатся!
24 августа, 13:33
Фиалка ноября
2002801010
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