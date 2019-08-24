Шойгу передал Додону рассекреченные документы времен Великой Отечественной

КИШИНЕВ, 24 авг – РИА Новости. Министр обороны России Сергей Шойгу передал президенту Молдавии Игорю Додону недавно рассекреченные документы, связанные с освобождением Молдавии от фашизма в 1944 году.

"Это подлинные документы того времени, рассказывающие о том, что происходило в Молдавии", - сказал Шойгу, передавая Додону исторические формуляры.

К сожалению, отметил министр, некоторые начали забывать исторические факты, в частности о том, что за время гитлеровской оккупации население Кишинева сократилось в 10 раз - с 300 до 30 тысяч человек.

"Была предпринята чудовищная попытка уничтожения молдавской культуры", - сказал Шойгу. Чудовищная потому, подчеркнул он, что она не имеет аналогов по масштабу уничтожения молдавской нации.

Передавая документы президенту Молдавии, министр обороны РФ подчеркнул, что "это такая серьезная часть нашей общей истории и нашего общего понимания того, что происходило тогда". "Надеюсь, что мы будем беречь эту память и передавать следующим поколениям", - сказал Шойгу.

По его оценке, 75-летие освобождения Молдавии от фашистских захватчиков - значимая и существенная для народов двух стран дата. "В 4 утра 24 августа 1944 года войска освободили Кишинев. В этом участвовали все народы Советского Союза. Это наша общая история. Это наша общая победа. А дальше для нас - это и честь. И самое главное -сбережение памяти о наших предках, которые воевали за свободу Молдавии и за свободу тогда нашей общей страны". - сказал министр обороны России.

Он также проинформировал президента Молдавии, что накануне на сайте Минобороны РФ открыт новый мультимедийный раздел с архивными историческими документами, посвященными 75-й годовщине освобождения Кишинева от немецко-фашистских захватчиков. Среди документов - оперативные сводки, боевые донесения, свидетельства участников событий той поры.