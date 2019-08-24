Талибы и США договорились о сроках вывода иностранных войск из Афганистана

МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Движение "Талибан" и Соединенные Штаты достигли соглашения о сроках вывода иностранных войск из Афганистана, сообщил пакистанской газете Dawn официальный представитель талибов Сухейл Шахин.

Ранее сообщалось, что делегация США во главе со спецпосланником по Афганистану Залмаем Халилзадом в четверг начала новый раунд переговоров с представителями радикального афганского движения "Талибан" в Катаре.

"Мы пришли к соглашению о сроках вывода (войск – ред.)… В настоящее время обсуждения сосредоточены на механизме его реализации", - заявил представитель талибов в пятницу, находясь в Дохе.

Он также добавил, что стороны пока что вели лишь общие обсуждения, а реализацию решения США и талибы должны обсудить в субботу. Тем не менее, Шахин ничего не сказал о конкретных сроках вывода войск, но отметил, что об этом будет объявлено официально, когда обе стороны договорятся о механизме.

Последний, восьмой по счету, раунд переговоров между США и талибами прошел в Дохе в начале августа и был прерван на время мусульманского праздника жертвоприношения Ид аль-Адха. Стороны обсуждают четыре основные темы: вывод иностранных войск из Афганистана и связанные с ним гарантии, что территория страны не будет использоваться для нападения на США или другие страны, а также всеобщее прекращение огня и проведение межафганского диалога.