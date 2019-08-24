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РИА Новости

В Кремле сообщили о недовольстве Путина ситуацией в угольной отрасли

13:07 24.08.2019 (обновлено: 18:25 24.08.2019)
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит встречу с руководителями угледобывающих регионов
Президент РФ Владимир Путин проводит встречу с руководителями угледобывающих регионов
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент РФ Владимир Путин проводит встречу с руководителями угледобывающих регионов. Архивное фото
МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Подписанные президентом РФ Владимиром Путиным поручения направлены на исправление проблем в угледобывающей промышленности, глава государства остался "весьма недоволен" ситуацией в отрасли, заявил в субботу пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Как отметил Песков, эти поручения даны практически за сутки до Дня шахтера.
"Президент остался весьма недоволен и посчитал недопустимой ситуацию, о которой ему рассказали участники встречи, в частности, профсоюзы. Речь о системе оплаты труда, когда работникам, выполняющим одну и ту же работу, платят разную зарплату", - рассказал журналистам Песков.
По его словам, глава государства посчитал неудовлетворительным и ряд других моментов, на исправление которых направлен подписанный перечень.
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Дмитрий ПесковВладимир ПутинРоссияОбщество
Популярные комментарии
А 20 лет этого положения никто не замечал, и заметили только аккурат перед выборами, когда ЕР переживает трудные времена.
24 августа, 13:09
Максим Савин
112930212
Создаётся впечатление, что Путин вообще не понимает что происходит в стране. Для него все проблемы как для ребёнка дед Мороз, вызывают удивление. Или его закормили приятными отсчётами или он дурилку включает. Но народ уже под устал от этой питерской власти. Ощущение что где то что то рванёт.....
24 августа, 14:46
Арсений Понфилекно
108831014
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