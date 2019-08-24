В Кремле сообщили о недовольстве Путина ситуацией в угольной отрасли

"Президент остался весьма недоволен и посчитал недопустимой ситуацию, о которой ему рассказали участники встречи, в частности, профсоюзы. Речь о системе оплаты труда, когда работникам, выполняющим одну и ту же работу, платят разную зарплату", - рассказал журналистам Песков.