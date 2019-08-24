В Крыму высмеяли слова Омеляна об украинском флаге над Владивостоком

МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Украина пытается замахиваться на Владивосток, хотя не способна контролировать даже Донбасс, заявил РИА Новости депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек.

Так он прокомментировал слова украинского министра инфраструктуры Владимира Омеляна, который, критикуя высказывание президента Франции о Европе "от Лиссабона до Владивостока", заявил, что Европа станет такой только тогда, когда над Владивостоком будет поднят украинский флаг.

"Украина не способна установить контроль даже над мятежными республиками Донбасса, а тут на Владивосток замахнулись. Ну а насчет украинской победы над Россией, так скажу прямо — мы с Украиной воевать не собираемся, а если это личная война Владимира Омеляна, то печальный для него результат предрешен заранее", — сказал Бальбек.

По его мнению, неадекватность давно стала входным билетом в высшие эшелоны власти Украины. "Один обещал парад в Севастополе, другой читает монологи на фоне компьютерного моделирования взрывов Кремля, теперь новый герой заявляет про украинский Владивосток. Прямо даже хочется спросить: "А на территории России есть области, которые Украина не считает своими?" — добавил депутат.