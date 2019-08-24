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РИА Новости

В Крыму высмеяли слова Омеляна об украинском флаге над Владивостоком

13:05 24.08.2019 (обновлено: 16:42 24.08.2019)
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© РИА Новости / Александр Натрускин / Перейти в фотобанкРуслан Бальбек
Руслан Бальбек
© РИА Новости / Александр Натрускин
Перейти в фотобанк
Руслан Бальбек . Архивное фото
МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Украина пытается замахиваться на Владивосток, хотя не способна контролировать даже Донбасс, заявил РИА Новости депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек.
Так он прокомментировал слова украинского министра инфраструктуры Владимира Омеляна, который, критикуя высказывание президента Франции о Европе "от Лиссабона до Владивостока", заявил, что Европа станет такой только тогда, когда над Владивостоком будет поднят украинский флаг.
Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
Вчера, 11:57Радио
Захарова ответила на слова Омеляна об украинском флаге над Владивостоком

"Украина не способна установить контроль даже над мятежными республиками Донбасса, а тут на Владивосток замахнулись. Ну а насчет украинской победы над Россией, так скажу прямо — мы с Украиной воевать не собираемся, а если это личная война Владимира Омеляна, то печальный для него результат предрешен заранее", — сказал Бальбек.

По его мнению, неадекватность давно стала входным билетом в высшие эшелоны власти Украины. "Один обещал парад в Севастополе, другой читает монологи на фоне компьютерного моделирования взрывов Кремля, теперь новый герой заявляет про украинский Владивосток. Прямо даже хочется спросить: "А на территории России есть области, которые Украина не считает своими?" — добавил депутат.
На высказывание Омеляна уже отреагировали некоторые российские политики. Так, официальный представитель МИД Мария Захарова назвала мысль украинского министра "не столько глупой, сколько чудовищной" и отметила, что он извратил философию мирного сотрудничества европейских стран на едином пространстве. Сенатор Франц Клинцевич посоветовал киевским властям не предаваться мечтаниям, а заниматься реальными проблемами, прежде всего урегулированием в Донбассе. А коллега Клинцевича по Совету Федерации Алексей Пушков отметил, что Европа отводит Украине исключительно роль плацдарма для давления на Россию и ничего больше Киев дать Европе не способен.
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Реакция на события на УкраинеРуслан БальбекГосдума РФКрымВ мире
Популярные комментарии
У нас что ли мало подобных министров?
24 августа, 14:59
Павел С
9000011
как таких ( ну не знаю как корректнее его назвать) Омелянов допускают к власти. Что не мысль, то параноидальный бред, а ведь министр
24 августа, 14:26
nnatasha.mart67
1720000
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