Алла Пугачева пожелала "девушкам почтенного возраста ловить кайф" от жизни

МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Алла Пугачева вместе Лаймой Вайкуле обратилась к пожилым подписчицам в инстаграме, чтобы те начали радоваться жизни.

"Желаем всем девушкам почтенного возраста ловить кайф от каждого мгновения жизни и не унывать в любых ее проявлениях, порою невыносимых", - написала Пугачева.

Большинство поклонников положительно отреагировали на слова примадонны: "слушаемся и повинуемся - не унывать!", "красавицы и неунывающие хулиганки", "вы идеальный мотиватор", "спасибо вам большое за такое позитивное пожелание".

Алла Пугачева почти все лето провела в Юрмале вместе мужем и детьми.

Как сообщают СМИ, дом, который арендует звездная семья, находится по соседству с особняком Лаймы Вайкуле. Поэтому последнее время в Сети часто появляются кадры с артистками.