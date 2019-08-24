Алла Пугачева пожелала "девушкам почтенного возраста ловить кайф" от жизни

МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Алла Пугачева вместе Лаймой Вайкуле обратилась к пожилым подписчицам в инстаграме, чтобы те начали радоваться жизни.
"Желаем всем девушкам почтенного возраста ловить кайф от каждого мгновения жизни и не унывать в любых ее проявлениях, порою невыносимых", - написала Пугачева.
Большинство поклонников положительно отреагировали на слова примадонны: "слушаемся и повинуемся - не унывать!", "красавицы и неунывающие хулиганки", "вы идеальный мотиватор", "спасибо вам большое за такое позитивное пожелание".
Алла Пугачева почти все лето провела в Юрмале вместе мужем и детьми.
Как сообщают СМИ, дом, который арендует звездная семья, находится по соседству с особняком Лаймы Вайкуле. Поэтому последнее время в Сети часто появляются кадры с артистками.
Например, с совместного ужина на берегу Балтийского моря, на котором присутствовали пары: Максим Галкин с Аллой Пугачевой и Лайма Вайкуле с супругом Андреем Латковским.