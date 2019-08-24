Названы самые популярные "женские" автомобили

МОСКВА, 24 авг – РИА Новости. Аналитики агентства "Автостат" составили рейтинг марок автомобилей с наибольшим числом женщин среди владельцев.
Список составлен на основании нескольких опросов автолюбителей. Согласно результатам исследования, самой "женской" маркой может считаться китайский бренд Chery – доля женщин среди собственников авто составила 24%.
На втором месте оказался Daewoo (22,5%), на третьем – Lifan (20,3%). Следом за ними расположились Peugeot (17,2%) и Suzuki (16,9%).
В первую десятку также вошли Citroen (16,35), Geely (15,7%), Hyundai (12,7%) и Opel (11,7%).
В процессе исследования аналитики обработали более 240 тысяч анкет респондентов в возрасте 18-65 лет. Опросы проводились в 2013-2019 годах.
23 августа, 08:36РИА НовостиНазваны самые "мужские" марки автомобилей в России