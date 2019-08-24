Названы самые популярные "женские" автомобили

МОСКВА, 24 авг – РИА Новости. Аналитики агентства " Аналитики агентства " Автостат " составили рейтинг марок автомобилей с наибольшим числом женщин среди владельцев.

Список составлен на основании нескольких опросов автолюбителей. Согласно результатам исследования, самой "женской" маркой может считаться китайский бренд Chery – доля женщин среди собственников авто составила 24%.

На втором месте оказался Daewoo (22,5%), на третьем – Lifan (20,3%). Следом за ними расположились Peugeot (17,2%) и Suzuki (16,9%).

В первую десятку также вошли Citroen (16,35), Geely (15,7%), Hyundai (12,7%) и Opel (11,7%).