В КПРФ объяснили, почему кандидат партии снялся с выборов в Мосгордуму

"Мы все своих кандидатов проверяем, и когда мы делали запрос в МВД, справка у нас была получена, что судимости нет. А потом выяснилось, что у него реально была судимость, он, скорее всего, о ней знал, но, увидев справку МВД, подумал, что все хорошо, в базах нет, все нормально. А база была обновлена. И нашли информацию о его предыдущей судимости", - сказал Зюганов.