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РИА Новости
Выборы в Мосгордуму

В КПРФ объяснили, почему кандидат партии снялся с выборов в Мосгордуму

12:39 24.08.2019
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© РИА Новости / Алексей КуденкоЗдание Московской городской Думы на Страстном бульваре в Москве
Здание Московской городской Думы на Страстном бульваре в Москве
© РИА Новости / Алексей Куденко
МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Кандидат от партии КПРФ Владислав Колмагоров сам снялся с выборов в Мосгордуму после того, как у него обнаружили в прошлом судимость, сообщил РИА Новости руководитель фракции КПРФ в Мосгордуме Леонид Зюганов.
Ранее член Мосгоризбиркома Дмитрий Реут сообщил РИА Новости, что Колмагоров снялся с выборов "по личному желанию".
Здание Московской городской Думы на Страстном бульваре в Москве
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По словам Зюганова, у Колмагорова при перепроверке документов обнаружилась судимость. При этом, когда кандидата проверяли в партии, запрос в МВД показал, что судимости нет.
"Мы все своих кандидатов проверяем, и когда мы делали запрос в МВД, справка у нас была получена, что судимости нет. А потом выяснилось, что у него реально была судимость, он, скорее всего, о ней знал, но, увидев справку МВД, подумал, что все хорошо, в базах нет, все нормально. А база была обновлена. И нашли информацию о его предыдущей судимости", - сказал Зюганов.
"Он сам написал заявление. Когда всплыла судимость, он очень переживал, что может произойти имиджевая потеря. Поэтому он снялся сам, понимая, что через суд все равно снимут, боялся, что судимость сейчас "растащат" (в СМИ – ред.) и будут везде писать о ней. Но в итоге он сам написал об этом в социальных сетях", - отметил Зюганов.
Он также отметил, что далее Колмагоров решил сам сняться с выборов, понимая, что его все равно снимут через суд.
Выдвижение кандидатов в депутаты Мосгордумы завершилось 5 июля. Изначально комиссии зарегистрировали 233 кандидата, среди них 171 представитель партий, 62 самовыдвиженца, 57 человек получили отказ (на прошлых выборах в регистрации отказали 107 кандидатам). В последствии Мосгоризбирком удовлетворил жалобу выдвиженца от партии "Яблоко" Сергея Митрохина, и окружная комиссия его зарегистрировала.
При проверке подписей Мосгоризбирком обнаружил множество нарушений: у 22 незарегистрированных кандидатов в списках нашли 339 умерших людей, а у 29 — более 14 тысяч несуществующих избирателей.
Выборы в Мосгордуму пройдут в единый день голосования 8 сентября.
Выборы в Мосгордуму — 2019
23 августа, 14:56РИА Новости
Выборы в Мосгордуму — 2019
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