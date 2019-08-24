В Подмосковье проверят данные о коллекторах, стрелявших по отцу с ребенком

МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Полиция проверяет информацию о коллекторах, обстрелявших из пневматического пистолета отца и его ребенка в подмосковном Красногорске, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД России по Московской области.
Инцидент произошел 23 августа.
"Поступило сообщение, что неизвестные причинили телесные повреждения мужчине с ребенком. Предварительно, это были коллекторы, стрелявшие из пневматического пистолета", — говорится в сообщении.
По данному факту проводится проверка, отметили в ГУМВД.