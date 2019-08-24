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РИА Новости
Культура

В Сети появился первый трейлер фильма "Леди и бродяга"

12:39 24.08.2019
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© Walt Disney Company, The (2019)Кадр из фильма "Леди и Бродяга"
Кадр из фильма Леди и Бродяга
© Walt Disney Company, The (2019)
МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Студия Disney опубликовала на YouTube первый трейлер фильма "Леди и бродяга", в котором снялись настоящие животные.
В перезапуске мультфильма 1955 года режиссер Чарли Бин пересказал историю любви между кокер-спаниелем Леди и беспородным псом Бродягой, которых озвучили Тесса Томпсон ("Тор: Рагнарек", "Люди в черном: Интернэшнл") и Джастин Теру ("Оставленные", "Ангелы Чарли: Только вперед").
В картине также приняли участие Жанель Монэ, Эшли Дженсен, Сэм Эллиотт, Бенедикт Вонг и другие.
"Леди и Бродягу" покажут 12 ноября на сервисе Disney +.
Кадр из мультфильма Леди и Бродяга
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