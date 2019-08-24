В Сети появился первый трейлер фильма "Леди и бродяга"

МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Студия Disney опубликовала на YouTube первый трейлер фильма "Леди и бродяга", в котором снялись настоящие животные.

В перезапуске мультфильма 1955 года режиссер Чарли Бин пересказал историю любви между кокер-спаниелем Леди и беспородным псом Бродягой, которых озвучили Тесса Томпсон ("Тор: Рагнарек", "Люди в черном: Интернэшнл") и Джастин Теру ("Оставленные", "Ангелы Чарли: Только вперед").