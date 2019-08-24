В Калужской области пять человек погибли в ДТП с участием бетономешалки

МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Пять человек, в том числе двое детей, погибли в результате дорожно-транспортного происшествия с участием бетономешалки в Калужской области, сообщает пресс-служба регионального главка МВД.
По данным ГУМВД, ДТП произошло утром в субботу на соединительной автодороге Мстихино-Калуга.
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По предварительной информации, водитель бетономешалки не справился с управлением, выехал на встречную полосу движения и столкнулся с автомобилем KIA Sportage.
"В результате столкновения погибли пять человек, которые находились в легковом автомобиле: трое взрослых и двое несовершеннолетних детей", - говорится в сообщении.
На месте аварии работают сотрудники полиции.