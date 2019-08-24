Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-24T12:11Z
https://ria.ru/20190824/1557859182.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/150509/20/1505092069_0:110:4500:2641_1036x0_80_0_0_b73f0a349080c26fc0c57028221e9c4a.jpg
РИА Новости

Минздрав назвал регионы России, где чаще всего болеют ожирением

12:11 24.08.2019
6774
© Fotolia / Win NondakowitРебенок взвешивается на весах
Ребенок взвешивается на весах
© Fotolia / Win Nondakowit
МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Число россиян с диагнозом "ожирение" выросло почти в полтора раза за пять лет. Об этом сообщает RT со ссылкой на данные министерства здравоохранения.
Если в 2013 году в стране было 1,4 миллиона пациентов с таким заболеванием, то в 2018 году их стало уже больше двух миллионов.
Наибольший уровень заболеваемости зарегистрирован в Алтайском крае (на 100 тысяч населения приходится 5566,9 случая ожирения), следом идут Курганская область (2711,4), Тюменская область (2634,9), Ямало-Ненецкий автономный округ (2626,7) и Оренбургская область (2319).
Реже всего такой диагноз ставился в Приморском крае (387,6). Также невысокий уровень заболевания в Кабардино-Балкарии (578,5), Москве (588,2), Калининградской области (618,3) и Якутии (627).
Ребенок с лишним весом
12 августа, 11:22РИА Новости
Минздрав назвал регионы с наибольшим числом детей, страдающих от ожирения
3116557
Обсудить 2
ЗдоровьеМинистерство здравоохранения РФМоскваКалининградская областьТюменская областьОренбургская областьЯмало-Ненецкий АОАлтайский крайРоссияЯкутияПриморский крайКурганская областьКабардино-БалкарияОбщество
Популярные комментарии
Раньше ели не меньше чем сегодня, однако работали в разы больше, вместо гаджетов - гулянки, автомобили редкость. Вот и результат.
24 августа, 16:57
Кузьмич
1602000
А выбольше рекламируйте фастфуд и пиво. Да и большинство населения сидит на макарошках и картошке. Зарплату нормальную платите и люди будут нормально питаться.
24 августа, 15:59
mmazaleks50
400009
Рекомендуем
Пассажиры в аэропорту Домодедово
Более 40 рейсов задержаны и отменены в московских аэропортах
РИА
Новости
Календарь
Медведев назвал условия перехода на четырехдневную рабочую неделю
ДТП с участием автомобиля Hyundai Solaris и автобуса Жирновск — Москва на трассе в Новоаннинском районе Волгоградской области. 24 августа 2019
Число погибших в ДТП с автобусом под Волгоградом выросло до пяти человек
Международная космическая станция
"Союз МС-14" с роботом "Федором" не смог состыковаться с МКС
Лента
новостей
Надежда Савченко в Броварском районном суде во время заседания
Савченко заявила о начале украинизации России
Вид на Ялту
В Крыму ответили Зеленскому на сравнение полуострова с похищенным ребенком
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
Кадыров попросил народ Чечни построить скромную мечеть после его смерти
В Мурманской области электромонтажник выжил после удара в шесть тысяч вольт
В Мурманской области электромонтажник выжил после удара в шесть тысяч вольт
Подготовка к Конгрессу сирийского национального диалога в Сочи
В Сочи совершил аварийную посадку самолет "Уральских авиалиний"
Автомобиль Следственного комитета РФ
На Ставрополье врачи бросили роженицу умирать в операционной, пишут СМИ
Найденная в Нижегородской области девочка
Спасенная в нижегородском лесу девочка рассказала, как бродила трое суток
Жилет с логотипом сайта Миротворец
В Германии потребовали закрыть украинский сайт "Миротворец"
Люди на Красной площади в Москве
Роструд напомнил о длинных выходных в ноябре
Планета Нептун
В Солнечной системе найдены две забытые планеты. Кто доберется первым
Певица Лолита Милявская
Лолита посоветовала работать пожаловавшейся на трудную жизнь россиянке
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:44КНДР заявила об успешном испытании новой сверхкрупной ракеты
00:37Израильские военные заявили, что их авиаудары могли привести к жертвам
00:25Сын Игоря Верника вытер нос пятитысячной купюрой
00:22Израильские военные заявили, что атаковали объекты иранских сил в Сирии
00:14ПВО Сирии сбила большинство целей, они упали на юге страны
00:07ГосТВ Сирии сообщает, что ПВО отражает атаку в небе над Дамаском
00:02Строители начали установку памятного знака жертвам трагедии в Керчи
23:54Народная милиция ЛНР сообщила об обстреле со стороны силовиков
23:36Кравчук дал украинским властям совет по вопросу вступления в НАТО
23:35В Греции туристов из пяти гостиниц эвакуировали из-за лесных пожаров
23:31Шахматист Карпов прокомментировал задержку визы в США
23:27В небе над Дамаском прогремели взрывы
23:26Росгвардия изучит законопроект, который обяжет сотрудников носить номера
23:22Певица Сай рассказала, что фестиваль "Таврида-Арт" исполнил ее мечту
23:17Судан начал переговоры с США об исключении из списка спонсоров терроризма
23:13СМИ сообщили об экстренной госпитализации Олега Меньшикова
22:54В Москве запустили салют в честь 75-летия освобождения Кишинева от фашистов
22:35Около полумиллиона человек отпраздновали День российского флага в Москве
22:35Клип Эда Ширана и Stromzy за сутки набрал больше двух миллионов просмотров
22:26СМИ сообщили о первом совершенном в космосе преступлении
Лента новостейМолния