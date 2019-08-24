Минздрав назвал регионы России, где чаще всего болеют ожирением

МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Число россиян с диагнозом "ожирение" выросло почти в полтора раза за пять лет. Об этом сообщает RT со ссылкой на данные министерства здравоохранения.
Если в 2013 году в стране было 1,4 миллиона пациентов с таким заболеванием, то в 2018 году их стало уже больше двух миллионов.
Наибольший уровень заболеваемости зарегистрирован в Алтайском крае (на 100 тысяч населения приходится 5566,9 случая ожирения), следом идут Курганская область (2711,4), Тюменская область (2634,9), Ямало-Ненецкий автономный округ (2626,7) и Оренбургская область (2319).
Реже всего такой диагноз ставился в Приморском крае (387,6). Также невысокий уровень заболевания в Кабардино-Балкарии (578,5), Москве (588,2), Калининградской области (618,3) и Якутии (627).