Задержанный в ЛНР агент СБУ дал признательные показания

ЛУГАНСК, 24 авг - РИА Новости. Задержанный в самопровозглашенной Луганской народной республике Егор Гетьман, обвиняемый в работе на СБ Украины, дал признательные показания, сообщили в субботу РИА Новости в МГБ ЛНР.

Ранее МГБ ЛНР заявило о задержании агента СБ Украины Гетьмана, который, по данным ведомства, был заброшен в республику во время обмена пленными для ведения диверсионно-разведывательной деятельности.

"Спецагент СБУ Егор Гетьман, задержанный сотрудниками Министерства государственной безопасности дал признательные показания", - сообщили в МГБ.

В ведомстве уточнили, что в ходе допроса он рассказал, как стал агентом СБ Украины, какие методы работы используют украинские спецслужбы для вербовки граждан и кто его склонил к сотрудничеству.