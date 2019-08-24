Задержанный в ЛНР агент СБУ дал признательные показания

ЛУГАНСК, 24 авг - РИА Новости. Задержанный в самопровозглашенной Луганской народной республике Егор Гетьман, обвиняемый в работе на СБ Украины, дал признательные показания, сообщили в субботу РИА Новости в МГБ ЛНР.
Ранее МГБ ЛНР заявило о задержании агента СБ Украины Гетьмана, который, по данным ведомства, был заброшен в республику во время обмена пленными для ведения диверсионно-разведывательной деятельности.
23 августа, 11:18РИА НовостиВ ЛНР рассказали о задании задержанного агента СБУ
"Спецагент СБУ Егор Гетьман, задержанный сотрудниками Министерства государственной безопасности дал признательные показания", - сообщили в МГБ.
В ведомстве уточнили, что в ходе допроса он рассказал, как стал агентом СБ Украины, какие методы работы используют украинские спецслужбы для вербовки граждан и кто его склонил к сотрудничеству.
"Диверсионно-разведывательную деятельность на территории ЛНР курировал внештатный сотрудник СБУ Константин Мамросенко. По признанию Гетьмана, Мамросенко являлся его связным во время формального пребывания в исправительной колонии. Кроме того, данный сотрудник СБУ занимался подбором кандидатов на вербовку через организацию прикрытия "Трезвые дворы", зарегистрированную в городе Запорожье", - заявили в ведомстве.