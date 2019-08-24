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РИА Новости

В Совфеде прокомментировали ракетные пуски КНДР

11:50 24.08.2019 (обновлено: 12:15 24.08.2019)
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© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкПредседатель Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев
Председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев
© РИА Новости / Нина Зотина
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Председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев. Архивное фото
МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. КНДР будет продолжать ракетные пуски, пока мировое сообщество не вернется к решению ее проблем, считает глава международного комитета Совфеда РФ Константин Косачев.
КНДР вновь запустила два неопознанных снаряда в сторону Японского моря, сообщило ранее в субботу агентство Рёнхап со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи. Сообщается, что снаряды были запущены рано утром из провинции Хамгён-Намдо.
"Пхеньян вынужден постоянно напоминать о своем существовании, так и не дождавшись от Вашингтона каких-либо решений по отмене односторонних американских санкций в отношении КНДР, либо хотя бы снижения совместной с Сеулом военной активности на Корейском полуострове", - сказал Косачев РИА Новости.
По его мнению, выбранная КНДР тактика регулярного вбрасывания на виртуальный "стол переговоров" все новых и новых раздражителей не может приветствоваться, но она будет продолжаться - нравится это кому-то или нет - до тех пор, пока не будет выработана детальная и устойчивая "дорожная карта" по "разминированию" корейской проблемы, предусматривающая, как это и предлагают в последнее время Россия и Китай, "параллельные встречные шаги по сворачиванию ракетно-ядерной программы КНДР, с одной стороны, и либерализации санкций в отношении этой страны, с другой".
"Разумеется, наряду со снижением военной активности США и их региональных союзников на Корейском полуострове", - заключил российский сенатор.
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Совет Федерации РФКонстантин КосачевКНДРСШАВ мире
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