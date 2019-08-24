В Совфеде прокомментировали ракетные пуски КНДР

"Пхеньян вынужден постоянно напоминать о своем существовании, так и не дождавшись от Вашингтона каких-либо решений по отмене односторонних американских санкций в отношении КНДР, либо хотя бы снижения совместной с Сеулом военной активности на Корейском полуострове", - сказал Косачев РИА Новости.

По его мнению, выбранная КНДР тактика регулярного вбрасывания на виртуальный "стол переговоров" все новых и новых раздражителей не может приветствоваться, но она будет продолжаться - нравится это кому-то или нет - до тех пор, пока не будет выработана детальная и устойчивая "дорожная карта" по "разминированию" корейской проблемы, предусматривающая, как это и предлагают в последнее время Россия и Китай, "параллельные встречные шаги по сворачиванию ракетно-ядерной программы КНДР, с одной стороны, и либерализации санкций в отношении этой страны, с другой".