Число погибших в ДТП с автобусом под Волгоградом выросло до пяти человек

ВОЛГОГРАД, 24 авг – РИА Новости. Число погибших при столкновении рейсового автобуса "Жирновск – Москва" с легковым автомобилем под Волгоградом увеличилось до пяти человек, сообщили РИА Новости в комитете здравоохранения Волгоградской области.
Ранее сообщалось, что утром в субботу автомобиль Hyundai Solaris выехал на встречную полосу и столкнулся с рейсовым автобусом на трассе в Новоаннинском районе Волгоградской области, водитель легковой машины и двое его пассажиров, в том числе десятилетний ребенок, скончались, ещё двое - женщина и двенадцатилетняя девочка - госпитализированы.
17 августа, 17:58РИА НовостиКрупные ДТП с участием автобусов в России в 2019 году
"В больнице скончались пострадавшие в ДТП - женщина и ребенок", - сообщили РИА Новости в ведомстве.
Полиция завела уголовное дело по факту ДТП по части 5 статьи 264 УК РФ "нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств", сообщили РИА Новости в региональном главке.