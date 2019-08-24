Кандидат от КПРФ снялся с выборов в Мосгордуму

Здание Московской городской Думы на Страстном бульваре в Москве

МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Кандидат от партии КПФР Владислав Колмагоров снялся с выборов в Мосгордуму "по личному желанию", сообщил РИА Новости член Мосгоризбиркома Дмитрий Реут.

"Личное желание" он указал в заявлении. Кандидат имеет полное право снять свою кандидатуру, никто не может его заставлять участвовать в выборах. Пришел, принес заявление, комиссия приняла решение об аннулировании", - сказал Реут.

Выдвижение кандидатов в депутаты Мосгордумы завершилось 5 июля. Изначально комиссии зарегистрировали 233 кандидата, среди них 171 представитель партий, 62 самовыдвиженца, 57 человек получили отказ (на прошлых выборах в регистрации отказали 107 кандидатам). В последствии Мосгоризбирком удовлетворил жалобу выдвиженца от партии "Яблоко" Сергея Митрохина, и окружная комиссия его зарегистрировала.

При проверке подписей Мосгоризбирком обнаружил множество нарушений: у 22 незарегистрированных кандидатов в списках нашли 339 умерших людей, а у 29 — более 14 тысяч несуществующих избирателей.