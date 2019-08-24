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РИА Новости
Выборы в Мосгордуму

Кандидат от КПРФ снялся с выборов в Мосгордуму

11:45 24.08.2019 (обновлено: 11:46 24.08.2019)
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© РИА Новости / Владимир АстапковичЗдание Московской городской Думы на Страстном бульваре в Москве
Здание Московской городской Думы на Страстном бульваре в Москве
© РИА Новости / Владимир Астапкович
МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Кандидат от партии КПФР Владислав Колмагоров снялся с выборов в Мосгордуму "по личному желанию", сообщил РИА Новости член Мосгоризбиркома Дмитрий Реут.
"Личное желание" он указал в заявлении. Кандидат имеет полное право снять свою кандидатуру, никто не может его заставлять участвовать в выборах. Пришел, принес заявление, комиссия приняла решение об аннулировании", - сказал Реут.
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Выдвижение кандидатов в депутаты Мосгордумы завершилось 5 июля. Изначально комиссии зарегистрировали 233 кандидата, среди них 171 представитель партий, 62 самовыдвиженца, 57 человек получили отказ (на прошлых выборах в регистрации отказали 107 кандидатам). В последствии Мосгоризбирком удовлетворил жалобу выдвиженца от партии "Яблоко" Сергея Митрохина, и окружная комиссия его зарегистрировала.
При проверке подписей Мосгоризбирком обнаружил множество нарушений: у 22 незарегистрированных кандидатов в списках нашли 339 умерших людей, а у 29 — более 14 тысяч несуществующих избирателей.
Выборы в Мосгордуму пройдут в единый день голосования 8 сентября.
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23 августа, 14:56РИА Новости
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