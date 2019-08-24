Путин поручил разработать образовательные стандарты для шахтеров

МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил Минобрнауки и Минпросвещения при участии Минтруда и Минэнерго разработать образовательные стандарты для работников угольной промышленности, соответствующий перечень поручений по итогам встречи с руководителями угледобывающих регионов опубликован в субботу на Президент России Владимир Путин поручил Минобрнауки и Минпросвещения при участии Минтруда и Минэнерго разработать образовательные стандарты для работников угольной промышленности, соответствующий перечень поручений по итогам встречи с руководителями угледобывающих регионов опубликован в субботу на сайте Кремля

"Минобрнауки России и Минпросвещения России при участии Минтруда России и Минэнерго России обеспечить актуализацию федеральных государственных образовательных стандартов с учетом профессиональных стандартов работников угольной промышленности, разработанных и утвержденных в соответствии с подпунктом "а" пункта 2 настоящего перечня поручений. Доклад – до 31 декабря 2020 года, далее – один раз в год", - говорится в тексте поручений.

Кроме того, согласно подпункту "а" пункта 2, Путин также поручил Минтруду и Минэнерго с участием Национального совета при президенте РФ по профессиональным квалификациям, с привлечением Российского независимого профсоюза работников угольной промышленности разработать и утвердить профстандарты для работников угольной промышленности, в том числе для инженерно-технических работников, включая горных инженеров.