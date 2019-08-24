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РИА Новости
Фестиваль "Спасская башня"

Церемония открытия фестиваля "Спасская башня"

15:45 24.08.2019 (обновлено: 15:49 24.08.2019)
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Фестиваль "Спасская башня" проходит в российской столице в 12-й раз. Самые яркие моменты открытия — в фотоленте Ria.ru
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков

Военный симфонический оркестр Египта вышел на брусчатку Красной площади под знаменитый "Марш победителей" из оперы "Аида" Джузеппе Верди.

Военный симфонический оркестр Египта на торжественной церемонии открытия XII Международного военно-музыкального фестиваля Спасская башня на Красной площади в Москве
1 из 17

Военный симфонический оркестр Египта вышел на брусчатку Красной площади под знаменитый "Марш победителей" из оперы "Аида" Джузеппе Верди.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков

Военный оркестр Народной Армии Северной Кореи впервые выступил на фестивале "Спасская башня". Девушки-военнослужащие исполнили традиционный танец с саблями, без которого не обходится ни один парад.

Военный оркестр Народной армии Корейской Народно-Демократической Республики выступает на торжественной церемонии открытия XII Международного военно-музыкального фестиваля Спасская башня на Красной площади в Москве
2 из 17

Военный оркестр Народной Армии Северной Кореи впервые выступил на фестивале "Спасская башня". Девушки-военнослужащие исполнили традиционный танец с саблями, без которого не обходится ни один парад.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков

Мэр Москвы Сергей Собянин поблагодарил военные оркестры из России и зарубежья и других участников "за праздник, который они дарят москвичам"

Мэр Москвы Сергей Собянин на торжественной церемонии открытия XII Международного военно-музыкального фестиваля Спасская башня на Красной площади в Москве
3 из 17

Мэр Москвы Сергей Собянин поблагодарил военные оркестры из России и зарубежья и других участников "за праздник, который они дарят москвичам"

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
© РИА Новости / Владимир Астапкович

Выступления участников сопровождались грандиозным пиротехническим шоу.

Торжественная церемония открытия XII Международного военно-музыкального фестиваля Спасская башня на Красной площади в Москве
4 из 17

Выступления участников сопровождались грандиозным пиротехническим шоу.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков

Номера военнослужащих роты специального караула Президентского полка на фестивале "Спасская башня" пользуются неизменным успехом благодаря отличной выучке и слаженности действий.

Военнослужащие роты специального караула Президентского полка на торжественной церемонии открытия XII Международного военно-музыкального фестиваля Спасская башня на Красной площади в Москве
5 из 17

Номера военнослужащих роты специального караула Президентского полка на фестивале "Спасская башня" пользуются неизменным успехом благодаря отличной выучке и слаженности действий.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков

Южную Корею на "Спасской башне" представила музыкальная группа "Хан-нури", в которую входят студенты и выпускники отделения народного традиционного искусства национального университета искусств.

Музыкальная группа Хан-нури на торжественной церемонии открытия XII Международного военно-музыкального фестиваля Спасская башня на Красной площади в Москве
6 из 17

Южную Корею на "Спасской башне" представила музыкальная группа "Хан-нури", в которую входят студенты и выпускники отделения народного традиционного искусства национального университета искусств.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
© РИА Новости / Владимир Астапкович

Номер Центрального оркестра Сухопутных Сил самообороны Японии начался с традиционного шоу барабанщиков, а после него на украшенную светильниками брусчатку вышла солистка в кимоно и спела романс "Дорогой длинною".

Участница центрального оркестра Сухопутных Сил самообороны Японии на торжественной церемонии открытия XII Международного военно-музыкального фестиваля Спасская башня на Красной площади в Москве
7 из 17

Номер Центрального оркестра Сухопутных Сил самообороны Японии начался с традиционного шоу барабанщиков, а после него на украшенную светильниками брусчатку вышла солистка в кимоно и спела романс "Дорогой длинною".

© РИА Новости / Владимир Астапкович
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков

Итальянский оркестр "Тридентина" впервые принял участие в "Спасской башне". Коллектив полностью состоит из отставных альпийских стрелков.

Оркестр альпийских стрелков Тридентина имени старшего капрала Андреа Моранди выступает на торжественной церемонии открытия XII Международного военно-музыкального фестиваля Спасская башня на Красной площади в Москве
8 из 17

Итальянский оркестр "Тридентина" впервые принял участие в "Спасской башне". Коллектив полностью состоит из отставных альпийских стрелков.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
© РИА Новости / Владимир Астапкович

Кульминацией представления стало выступление сводного оркестра всех ансамблей-участников фестиваля под руководством главного военного дирижёра России Тимофея Маякина.

Участники торжественной церемонии открытия XII Международного военно-музыкального фестиваля Спасская башня на Красной площади в Москве
9 из 17

Кульминацией представления стало выступление сводного оркестра всех ансамблей-участников фестиваля под руководством главного военного дирижёра России Тимофея Маякина.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Марширующий оркестр из Норвегии "Стрёмсгодсет" приехал на "Спасскую башню" впервые, и его колоритные участники сразу завоевали сердца зрителей.

Марширующий оркестр Стрёмсгодсет (Норвегия) на торжественной церемонии открытия XII Международного военно-музыкального фестиваля Спасская башня на Красной площади в Москве
10 из 17

Марширующий оркестр из Норвегии "Стрёмсгодсет" приехал на "Спасскую башню" впервые, и его колоритные участники сразу завоевали сердца зрителей.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков

Салют над Красной площадью стал ярким завершающим штрихом торжественной церемонии открытия фестиваля.

Салют на торжественной церемонии открытия XII Международного военно-музыкального фестиваля Спасская башня на Красной площади в Москве
11 из 17

Салют над Красной площадью стал ярким завершающим штрихом торжественной церемонии открытия фестиваля.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
© РИА Новости / Владимир Астапкович

Военный оркестр штаба Северо-Западного округа войск национальной гвардии исполнил подборку популярных мелодий о Москве.

Dоенный оркестр штаба Северо-Западного ордена Красной Звезды округа войск Национальной гвардии РФ на торжественной церемонии открытия XII Международного военно-музыкального фестиваля Спасская башня на Красной площади в Москве
12 из 17

Военный оркестр штаба Северо-Западного округа войск национальной гвардии исполнил подборку популярных мелодий о Москве.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
© РИА Новости / Владимир Астапкович

Зрители горячо поддерживали всех участников, восторженно реагируя на особо понравившиеся номера и вспышки фейерверков.

Военный оркестр штаба Северо-Западного ордена Красной Звезды округа войск Национальной гвардии РФ на торжественной церемонии открытия XII Международного военно-музыкального фестиваля Спасская башня на Красной площади в Москве
13 из 17

Зрители горячо поддерживали всех участников, восторженно реагируя на особо понравившиеся номера и вспышки фейерверков.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков

Международный кельтский оркестр волынок и барабанов совместно с Международной командой кельтских танцев представил авторскую постановку Celtic Energy.

Международный кельтский оркестр волынок и барабанов на торжественной церемонии открытия XII Международного военно-музыкального фестиваля Спасская башня на Красной площади в Москве
14 из 17

Международный кельтский оркестр волынок и барабанов совместно с Международной командой кельтских танцев представил авторскую постановку Celtic Energy.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков

Почетным участником церемонии открытия стал популярный саксофонист Игорь Бутман.

Музыкант Игорь Бутман выступает на торжественной церемонии открытия XII Международного военно-музыкального фестиваля Спасская башня на Красной площади в Москве.
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Почетным участником церемонии открытия стал популярный саксофонист Игорь Бутман.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков

Образцово-показательный оркестр Национальной гвардии Республики Казахстан исполнил инструментальную кавер-версию на хит The White Stripes Seven nation army — неофициальный гимн футбольных болельщиков всего мира.

Образцово-показательный оркестр и рота почетного караула Национальной гвардии Республики Казахстан на торжественной церемонии открытия XII Международного военно-музыкального фестиваля Спасская башня на Красной площади в Москве
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Образцово-показательный оркестр Национальной гвардии Республики Казахстан исполнил инструментальную кавер-версию на хит The White Stripes Seven nation army — неофициальный гимн футбольных болельщиков всего мира.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков

Оркестр азербайджанского высшего военного училища имени Гейдара Алиева сочетал в своём выступлении марши и народную музыку. Во время исполнения песни Муслима Магомаева "Азербайджан" группа танцоров и танцовщиц в национальных костюмах построила живую пирамиду.

Оркестр Азербайджанского высшего военного училища имени Гейдара Алиева на торжественной церемонии открытия XII Международного военно-музыкального фестиваля Спасская башня на Красной площади в Москвt
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Оркестр азербайджанского высшего военного училища имени Гейдара Алиева сочетал в своём выступлении марши и народную музыку. Во время исполнения песни Муслима Магомаева "Азербайджан" группа танцоров и танцовщиц в национальных костюмах построила живую пирамиду.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Фестиваль "Спасская башня"МоскваФото
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