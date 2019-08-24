Церемония открытия фестиваля "Спасская башня"

Военный симфонический оркестр Египта вышел на брусчатку Красной площади под знаменитый "Марш победителей" из оперы "Аида" Джузеппе Верди.
Военный симфонический оркестр Египта вышел на брусчатку Красной площади под знаменитый "Марш победителей" из оперы "Аида" Джузеппе Верди.
Военный оркестр Народной Армии Северной Кореи впервые выступил на фестивале "Спасская башня". Девушки-военнослужащие исполнили традиционный танец с саблями, без которого не обходится ни один парад.
Военный оркестр Народной Армии Северной Кореи впервые выступил на фестивале "Спасская башня". Девушки-военнослужащие исполнили традиционный танец с саблями, без которого не обходится ни один парад.
Мэр Москвы Сергей Собянин поблагодарил военные оркестры из России и зарубежья и других участников "за праздник, который они дарят москвичам"
Мэр Москвы Сергей Собянин поблагодарил военные оркестры из России и зарубежья и других участников "за праздник, который они дарят москвичам"
Выступления участников сопровождались грандиозным пиротехническим шоу.
Выступления участников сопровождались грандиозным пиротехническим шоу.
Номера военнослужащих роты специального караула Президентского полка на фестивале "Спасская башня" пользуются неизменным успехом благодаря отличной выучке и слаженности действий.
Номера военнослужащих роты специального караула Президентского полка на фестивале "Спасская башня" пользуются неизменным успехом благодаря отличной выучке и слаженности действий.
Южную Корею на "Спасской башне" представила музыкальная группа "Хан-нури", в которую входят студенты и выпускники отделения народного традиционного искусства национального университета искусств.
Южную Корею на "Спасской башне" представила музыкальная группа "Хан-нури", в которую входят студенты и выпускники отделения народного традиционного искусства национального университета искусств.
Номер Центрального оркестра Сухопутных Сил самообороны Японии начался с традиционного шоу барабанщиков, а после него на украшенную светильниками брусчатку вышла солистка в кимоно и спела романс "Дорогой длинною".
Номер Центрального оркестра Сухопутных Сил самообороны Японии начался с традиционного шоу барабанщиков, а после него на украшенную светильниками брусчатку вышла солистка в кимоно и спела романс "Дорогой длинною".
Итальянский оркестр "Тридентина" впервые принял участие в "Спасской башне". Коллектив полностью состоит из отставных альпийских стрелков.
Итальянский оркестр "Тридентина" впервые принял участие в "Спасской башне". Коллектив полностью состоит из отставных альпийских стрелков.
Кульминацией представления стало выступление сводного оркестра всех ансамблей-участников фестиваля под руководством главного военного дирижёра России Тимофея Маякина.
Кульминацией представления стало выступление сводного оркестра всех ансамблей-участников фестиваля под руководством главного военного дирижёра России Тимофея Маякина.
Марширующий оркестр из Норвегии "Стрёмсгодсет" приехал на "Спасскую башню" впервые, и его колоритные участники сразу завоевали сердца зрителей.
Марширующий оркестр из Норвегии "Стрёмсгодсет" приехал на "Спасскую башню" впервые, и его колоритные участники сразу завоевали сердца зрителей.
Салют над Красной площадью стал ярким завершающим штрихом торжественной церемонии открытия фестиваля.
Салют над Красной площадью стал ярким завершающим штрихом торжественной церемонии открытия фестиваля.
Военный оркестр штаба Северо-Западного округа войск национальной гвардии исполнил подборку популярных мелодий о Москве.
Военный оркестр штаба Северо-Западного округа войск национальной гвардии исполнил подборку популярных мелодий о Москве.
Зрители горячо поддерживали всех участников, восторженно реагируя на особо понравившиеся номера и вспышки фейерверков.
Зрители горячо поддерживали всех участников, восторженно реагируя на особо понравившиеся номера и вспышки фейерверков.
Международный кельтский оркестр волынок и барабанов совместно с Международной командой кельтских танцев представил авторскую постановку Celtic Energy.
Международный кельтский оркестр волынок и барабанов совместно с Международной командой кельтских танцев представил авторскую постановку Celtic Energy.
Почетным участником церемонии открытия стал популярный саксофонист Игорь Бутман.
Почетным участником церемонии открытия стал популярный саксофонист Игорь Бутман.
Образцово-показательный оркестр Национальной гвардии Республики Казахстан исполнил инструментальную кавер-версию на хит The White Stripes Seven nation army — неофициальный гимн футбольных болельщиков всего мира.
Образцово-показательный оркестр Национальной гвардии Республики Казахстан исполнил инструментальную кавер-версию на хит The White Stripes Seven nation army — неофициальный гимн футбольных болельщиков всего мира.
Оркестр азербайджанского высшего военного училища имени Гейдара Алиева сочетал в своём выступлении марши и народную музыку. Во время исполнения песни Муслима Магомаева "Азербайджан" группа танцоров и танцовщиц в национальных костюмах построила живую пирамиду.
Оркестр азербайджанского высшего военного училища имени Гейдара Алиева сочетал в своём выступлении марши и народную музыку. Во время исполнения песни Муслима Магомаева "Азербайджан" группа танцоров и танцовщиц в национальных костюмах построила живую пирамиду.