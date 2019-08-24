Турция начала новую операцию против РПК на севере Ирака

АНКАРА, 24 авг - РИА Новости. Вооруженные силы Турции в пятницу начали новую операцию Pençe-3 ("Лапа") против членов запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана (РПК) в районе Синат-Хафтанин на севере Ирака, сообщило в субботу турецкое Минобороны.

"Операция Pençe-3 в районе Синат-Хафтанин на севере Ирака началась 23 августа. Целью ее является обеспечение безопасности границы, ликвидация террористов и их убежищ в этом районе", - говорится в сообщении

В операции задействованы самолеты ВВС Турции, беспилотники, гаубицы Fırtına, сообщило турецкое военное ведомство.

Операция Pençe-1 началась в конце мая в районе Хакурк на севере Ирака. В июле рамки операции были расширены, и она получила название Pençe-2.

После возобновления в Турции в июле 2015 года вооруженного конфликта с РПК в результате нападений курдских повстанцев погибли около 1 тысячи военных и полицейских, а также около 500 гражданских.