Празднование Дня флага России. Прямая трансляция

В Москве на проспекте Сахарова проходит празднование Дня российского флага.
Зрителей и гостей мероприятия ждет флешмоб, участники которого составят гигантский флаг из двух тысяч маленьких частей, а также концерт с участием звезд эстрады. Перед зрителями, в частности, выступят оркестры фестиваля "Спасская башня", группы "Сурганова и оркестр" и "Голубые береты", а также Григорий Лепс, Валерия, Кристина Орбакайте, Владимир Кузьмин, Тимати, Клава Кока и другие.
По состоянию на 15:30 в мероприятии участвуют более ста тысяч человек.
День флага отмечается в России 22 августа. В этот день в 1991 году Верховный Совет РСФСР принял постановление, официально признавшее национальным флагом России исторический флаг — полотнище из горизонтальных белой, лазоревой и алой полос.