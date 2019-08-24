Празднование Дня флага России. Прямая трансляция

Зрителей и гостей мероприятия ждет флешмоб, участники которого составят гигантский флаг из двух тысяч маленьких частей, а также концерт с участием звезд эстрады. Перед зрителями, в частности, выступят оркестры фестиваля "Спасская башня", группы "Сурганова и оркестр" и "Голубые береты", а также Григорий Лепс, Валерия, Кристина Орбакайте, Владимир Кузьмин, Тимати, Клава Кока и другие.