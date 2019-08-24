Вышедшую из строя систему МКС можно исправить, считает космонавт

КОРОЛЕВ (Московская область), 24 авг - РИА Новости. Система стыковки "Курс" на борту Международной космической станции может быть исправлена, сказал журналистам руководитель полета российского сегмента МКС, космонавт Владимир Соловьев.

"Анализ телеметрии показал, что у нас есть замечания, исправимые замечания, по радийной аппаратуре", - сказал он.

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По его словам, речь идет о системах МКС. На станции имеется все необходимое для ремонта и подготовленный экипаж.

Российский космический корабль "Союз МС-14" с роботом "Федором" на борту стартовал с космодрома Байконур 22 августа. В 8.30 мск в субботу корабль должен был причалить к модулю "Поиск" российского сегмента МКС. Во время сближения на дистанции 99 метров корабль завис и начал отход на безопасное расстояние - 279 метров. Повторная попытка стыковки будет проведена в районе 8-9 утра в понедельник.

США ранее предупреждали о возможных ЧП при стыковке. Как ранее рассказали в НАСА, на корабле отсутствует система дистанционного режима управления, то есть в случае, если бы автоматика не сработала и корабль не смог сам причалить к станции, космонавты с МКС не смогли бы пристыковать "Союз" вручную. Сидящий в кресле командира корабля андроид "Федор" взять управление на себя тоже не смог бы, в его программу заложены ограничения на работы внутри космического корабля.