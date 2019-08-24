Кит Харингтон может присоединиться к киновселенной Marvel в роли супергероя

Источник рассказал изданию, что актер станет одним из супергероев комиксов Marvel и присоединится к одной из кинофраншиз.

Остальные детали могут стать известны после ежегодной выставки D23 Expo (D23 - фан-клуб студии Disney, - Прим.ред.), на которой уже в эти выходные будут представлять свои проекты Marvel, Disney и другие студии.