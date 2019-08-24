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РИА Новости

Путин поручил доработать вопрос с переселением людей с земель закрытых шахт

11:18 24.08.2019 (обновлено: 11:20 24.08.2019)
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит встречу с руководителями угледобывающих регионов
Президент РФ Владимир Путин проводит встречу с руководителями угледобывающих регионов
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент РФ Владимир Путин проводит встречу с руководителями угледобывающих регионов
МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил до ноября доработать вопрос о выделении средств на переселение до 2024 года жителей домов на территориях ликвидированных шахт, соответствующий перечень поручений по итогам встречи с руководителями угледобывающих регионов опубликован в субботу на сайте Кремля.
Ранее Глава Минэнерго Александр Новак в ходе встречи предложил ускорить программу переселения жителей из неперспективных шахтерских городов и поселков с десяти до трех-пяти лет.
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"Проработать с учетом ранее данных поручений вопрос о выделении из федерального бюджета бюджетных ассигнований на выполнение мероприятий по переселению до конца 2024 года жителей домов, расположенных на подработанных территориях ликвидированных шахт. Доклад – до 1 ноября 2019 года", - говорится в тексте поручений.
Кроме того, Путин поручил до декабря правительству и МЧС России разработать и утвердить план мероприятий по рекультивации отработанных угольных месторождений.
Согласно данным, ответственными назначены премьер-министр РФ Дмитрий Медведев и глава МЧС РФ Евгений Зиничев.
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Евгений ЗиничевДмитрий МедведевВладимир ПутинРоссияОбщество
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