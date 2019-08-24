Россия поднимет в ОБСЕ и ПАСЕ вопрос о ракетных испытаниях США

МОСКВА, 24 авг – РИА Новости. Российская делегация намерена поднять вопрос об агрессивной политике США по разрушению системы контроля в сфере вооружений на осенних сессиях ПА ОБСЕ и ПАСЕ, заявил в субботу председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

"Россия всегда выступала и выступает за укрепление мировой стабильности и безопасности. Российская делегация намерена поднять вопрос об агрессивной политике США по разрушению системы контроля в сфере вооружений на осенних сессиях ПА ОБСЕ и ПАСЕ. Парламентарии европейских стран должны твердо заявить свою позицию и сделать все возможное для предотвращения очередного ракетного кризиса. Это наша коллективная ответственность", - сказал журналистам Слуцкий.

Парламентарий подчеркнул, что именно Соединенные Штаты виновны в гибели ДРСМД.

"Проведенные 18 августа испытания крылатой ракеты наземного базирования с дальностью полета свыше 500 километров - лишь через 16 дней после прекращения действия договора - однозначно доказывают последовательное и долговременное нарушение с американской стороны ДРСМД. США заранее спланировали кампанию по разрушению договора для обеспечения собственного военного превосходства", - пояснил депутат.

Пентагон на днях объявил об испытании крылатой ракеты наземного базирования в неядерном оснащении, запрещенной доселе Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) от 1987 года. Договор, запрещавший России и США ракеты дальностью от 500 до 5,5 тысячи километров, перестал действовать 2 августа.

Позднее в Пентагоне подтвердили РИА Новости, что была испытана модификация крылатой ракеты Tomahawk, предназначенная для поражения наземных целей.