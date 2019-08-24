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РИА Новости

Россия поднимет в ОБСЕ и ПАСЕ вопрос о ракетных испытаниях США

11:16 24.08.2019
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© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкПредседатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий
Председатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий
© РИА Новости / Нина Зотина
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Председатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий. Архивное фото
МОСКВА, 24 авг – РИА Новости. Российская делегация намерена поднять вопрос об агрессивной политике США по разрушению системы контроля в сфере вооружений на осенних сессиях ПА ОБСЕ и ПАСЕ, заявил в субботу председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
"Россия всегда выступала и выступает за укрепление мировой стабильности и безопасности. Российская делегация намерена поднять вопрос об агрессивной политике США по разрушению системы контроля в сфере вооружений на осенних сессиях ПА ОБСЕ и ПАСЕ. Парламентарии европейских стран должны твердо заявить свою позицию и сделать все возможное для предотвращения очередного ракетного кризиса. Это наша коллективная ответственность", - сказал журналистам Слуцкий.
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Парламентарий подчеркнул, что именно Соединенные Штаты виновны в гибели ДРСМД.
"Проведенные 18 августа испытания крылатой ракеты наземного базирования с дальностью полета свыше 500 километров - лишь через 16 дней после прекращения действия договора - однозначно доказывают последовательное и долговременное нарушение с американской стороны ДРСМД. США заранее спланировали кампанию по разрушению договора для обеспечения собственного военного превосходства", - пояснил депутат.
Пентагон на днях объявил об испытании крылатой ракеты наземного базирования в неядерном оснащении, запрещенной доселе Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) от 1987 года. Договор, запрещавший России и США ракеты дальностью от 500 до 5,5 тысячи километров, перестал действовать 2 августа.
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Позднее в Пентагоне подтвердили РИА Новости, что была испытана модификация крылатой ракеты Tomahawk, предназначенная для поражения наземных целей.
В пятницу на совещании с постоянными членами Совбеза президент РФ Владимир Путин заявил, что проведенный 18 августа США пуск крылатой ракеты подтверждает имевшиеся у России ранее сведения, что Вашингтон занимается созданием запрещенного Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности оружия. Президент отметил, что Россия не намерена втягиваться в гонку вооружений, но, напомнив, что по военным расходам занимает лишь седьмое место в мире, добавил, что РФ разрабатывает новейшие, не имеющие аналога в мире вооружения, намерена продолжить обеспечивать свою безопасность и дать симметричный ответ на последние действия США.
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Возвращение России в ПАСЕЛеонид СлуцкийВыход США из договора о РСМДОБСЕВладимир ПутинПарламентская ассамблея Совета ЕвропыРоссияСШАВ мире
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