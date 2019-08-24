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РИА Новости
Культура

Американец стал чемпионом мира по игре на воображаемой гитаре в Финляндии

11:10 24.08.2019 (обновлено: 11:41 24.08.2019)
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© AFP 2019 / Lehtikuva / Eeva Riihelä Победитель Роб "Маркиз" Мессел выступает во время финала чемпионата мира по воздушной гитаре в Оулу, 23 августа 2019
Победитель Роб Маркиз Мессел выступает во время финала чемпионата мира по воздушной гитаре в Оулу, 23 августа 2019
© AFP 2019 / Lehtikuva / Eeva Riihelä
ХЕЛЬСИНКИ, 24 авг — РИА Новости. Американец Роб "Маркиз" Мессел завоевал титул чемпиона мира по игре на воображаемой гитаре в пятницу на конкурсе в финском городе Оулу , сообщает корреспондент РИА Новости.
Участники конкурса старались имитировать движения настоящих гитаристов, используя свое воображение при "игре". При этом можно исполнять песню – вживую или под фонограмму.
"Американец Роб "Маркиз" Мессел (Rob "The Marquis" Messel) получил наибольшее количество баллов - 34,7 - и завоевал титул чемпиона этого года, выступив перед аудиторией в 3 тысячи человек на Рыночной площади в Оулу. Он принимает участие в конкурсе в третий раз", - отметили организаторы.
На втором месте - Александр Робертс (Alexander Roberts) из Австралии с 34,3 балла, на третьей строчке - француз Фредерик Рео (Frederic Reau) - 33,4 балла.
Россию представляла единственная участница - Валентина Урм (Valentina Urm), но она не вошла в число финалистов.
© AFP 2019 / Lehtikuva / Eeva Riihelä Кейт 'KitKat' Роуз из США выступает во время финала чемпионата мира по воздушной гитаре в Оулу, Финляндия. 24 августа 2018
Кейт 'KitKat' Роуз из США выступает во время финала чемпионата мира по воздушной гитаре в Оулу, Финляндия. 24 августа 2018
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Кейт 'KitKat' Роуз из США выступает во время финала чемпионата мира по воздушной гитаре в Оулу, Финляндия. 24 августа 2018
© AFP 2019 / Lehtikuva / Eeva Riihelä
© Фото : Juuso Haarala/Air Guitar World ChampionshipsЧемпионат мира по игре на воображаемой гитаре. Олулу, Франция
Чемпионат мира по игре на воображаемой гитаре. Олулу, Франция
2 из 2
Чемпионат мира по игре на воображаемой гитаре. Олулу, Франция
© Фото : Juuso Haarala/Air Guitar World Championships
1 из 2
Кейт 'KitKat' Роуз из США выступает во время финала чемпионата мира по воздушной гитаре в Оулу, Финляндия. 24 августа 2018
© AFP 2019 / Lehtikuva / Eeva Riihelä
2 из 2
Чемпионат мира по игре на воображаемой гитаре. Олулу, Франция
© Фото : Juuso Haarala/Air Guitar World Championships
Конкурс разделен на два этапа. На первом участники "играют" под заранее подготовленную 60-секундную композицию. На втором требуется импровизировать "вслепую" под фонограмму, предложенную организаторами.
Первый чемпионат мира по игре на воображаемой гитаре прошел в 1996 как часть развлекательной программы форума Oulu Music Video Festival.
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