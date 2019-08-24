Американец стал чемпионом мира по игре на воображаемой гитаре в Финляндии

Победитель Роб "Маркиз" Мессел выступает во время финала чемпионата мира по воздушной гитаре в Оулу, 23 августа 2019

ХЕЛЬСИНКИ, 24 авг — РИА Новости. Американец Роб "Маркиз" Мессел завоевал титул чемпиона мира по игре на воображаемой гитаре в пятницу на конкурсе в финском городе Оулу , сообщает корреспондент РИА Новости.

Участники конкурса старались имитировать движения настоящих гитаристов, используя свое воображение при "игре". При этом можно исполнять песню – вживую или под фонограмму.

"Американец Роб "Маркиз" Мессел (Rob "The Marquis" Messel) получил наибольшее количество баллов - 34,7 - и завоевал титул чемпиона этого года, выступив перед аудиторией в 3 тысячи человек на Рыночной площади в Оулу. Он принимает участие в конкурсе в третий раз", - отметили организаторы.

На втором месте - Александр Робертс (Alexander Roberts) из Австралии с 34,3 балла, на третьей строчке - француз Фредерик Рео (Frederic Reau) - 33,4 балла.

Россию представляла единственная участница - Валентина Урм (Valentina Urm), но она не вошла в число финалистов.

Конкурс разделен на два этапа. На первом участники "играют" под заранее подготовленную 60-секундную композицию. На втором требуется импровизировать "вслепую" под фонограмму, предложенную организаторами.