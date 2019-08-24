Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-24T10:52Z
https://ria.ru/20190824/1557856970.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/155718/84/1557188441_0:158:3077:1889_1036x0_80_0_0_69e556c5cc407982b3373fbc46f0896e.jpg
РИА Новости

Путин поручил подготовить предложения по корректировке налога на уголь

10:52 24.08.2019
543
© Фото : Пресс-служба НИТУ "МИСиС"Добыча угля
Добыча угля
© Фото : Пресс-служба НИТУ "МИСиС"
МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил кабмину подготовить предложения по корректировке порядка исчисления налога на добычу угля, соответствующий перечень поручений по итогам встречи с руководителями угледобывающих регионов опубликован на сайте Кремля.
"Представить предложения по корректировке порядка исчисления налога на добычу полезных ископаемых в отношении угля", - говорится в тексте поручений.
Доложить о выполнении поручения необходимо до 31 октября. Ответственным назначен председатель правительства РФ Дмитрий Медведев.
1020002
Обсудить 0
Дмитрий МедведевВладимир ПутинРоссияЭкономика
Рекомендуем
Фотограф
Брянские спасатели устроили фотосессию в поддержку кампании "Однозначно"
РИА
Новости
Владимир Путин
Путин поручил предусмотреть глубокую переработку угля в регионах добычи
Отдыхающие на Казантипе
Аксенов исключил возвращение фестиваля "КаZантип"
Шахтеры
Путин поручил разработать стандарты для работников угольной промышленности
Лента
новостей
Военный оркестр штаба Северо-Западного ордена Красной Звезды округа войск Национальной гвардии РФ на торжественной церемонии открытия XII Международного военно-музыкального фестиваля Спасская башня на Красной площади в Москве
Церемония открытия фестиваля "Спасская башня"
Председатель Оргкомитета Международного фестиваля Koktebel Jazz Party, генеральный директор МИА Россия сегодня Дмитрий Киселев принимает участие в экозабеге в рамках Koktebel Jazz Party 2019 в Тихой бухте в Коктебеле
Киселев призвал сделать Тихую бухту круглогодичной рекреационной зоной
Девушка сдает пластиковую бутылку в фандомат по сбору пластиковой и алюминиевой тары
Гостей МАКС научат сортировать мусор
Шоу-проект Саша Фролова и Aquaaerobika во время выступления на фестивале творческих сообществ Таврида-АРТ в бухте Капсель в Судаке
Шоу, хип-хоп-вечеринка, пробежка: фестиваль "Таврида — АРТ"
Шахтер
Путин поручил решить вопрос о досрочном выходе шахтеров на пенсию
Кинорежиссёр и актёр Никита Михалков во время авторского мастер-класса на территории фестиваля творческих сообществ Таврида-АРТ в бухте Капсель в Судаке. 23 августа 2019
Михалков назвал "Тавриду" потрясающей по энергетике площадкой
Актер Виталий Логвиновский
Умер народный артист России Виталий Логвиновский
Председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев
В Совфеде прокомментировали ракетные пуски КНДР
Танкер-газовоз в акватории порта при регазификационном терминале в польском городе Свиноуйсьце
Польша намерена торговать СПГ из США в Азии и Южной Америке
Экологическая акция фестиваля Koktebel Jazz Party в Крыму
В Тихой бухте прошла экологическая акция фестиваля Koktebel Jazz Party
Флаг Китая
Китай выразил протест из-за решения США повысить пошлины
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:37Израильские военные заявили, что их авиаудары могли привести к жертвам
00:25Сын Игоря Верника вытер нос пятитысячной купюрой
00:22Израильские военные заявили, что атаковали объекты иранских сил в Сирии
00:14ПВО Сирии сбила большинство целей, они упали на юге страны
00:07ГосТВ Сирии сообщает, что ПВО отражает атаку в небе над Дамаском
00:02Строители начали установку памятного знака жертвам трагедии в Керчи
23:54Народная милиция ЛНР сообщила об обстреле со стороны силовиков
23:36Кравчук дал украинским властям совет по вопросу вступления в НАТО
23:35В Греции туристов из пяти гостиниц эвакуировали из-за лесных пожаров
23:31Шахматист Карпов прокомментировал задержку визы в США
23:27В небе над Дамаском прогремели взрывы
23:26Росгвардия изучит законопроект, который обяжет сотрудников носить номера
23:22Певица Сай рассказала, что фестиваль "Таврида-Арт" исполнил ее мечту
23:17Судан начал переговоры с США об исключении из списка спонсоров терроризма
23:13СМИ сообщили об экстренной госпитализации Олега Меньшикова
22:54В Москве запустили салют в честь 75-летия освобождения Кишинева от фашистов
22:35Около полумиллиона человек отпраздновали День российского флага в Москве
22:35Клип Эда Ширана и Stromzy за сутки набрал больше двух миллионов просмотров
22:26СМИ сообщили о первом совершенном в космосе преступлении
22:18Трамп и Макрон обсудили торговлю, Ливию и Персидский залив
Лента новостейМолния