Путин поручил предусмотреть глубокую переработку угля в регионах добычи

"Минэнерго России при подготовке долгосрочной программы развития угольной промышленности Российской Федерации предусмотреть мероприятия по глубокой переработке угля в регионах его добычи, обратив особое внимание на потенциал развития производства из угля сжиженных газов и водорода. Срок – 30 сентября 2019 года", - говорится в тексте поручений.