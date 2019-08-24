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РИА Новости

Путин поручил предусмотреть глубокую переработку угля в регионах добычи

10:49 24.08.2019 (обновлено: 10:51 24.08.2019)
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкВладимир Путин
Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Владимир Путин
МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил министерству энергетики РФ при подготовке программы развития угольной промышленности предусмотреть глубокую переработку угля в регионах добычи, включая производство из него сжиженных газов и водорода, соответствующий перечень поручений по итогам встречи с руководителями угледобывающих регионов опубликован в субботу на сайте Кремля.
"Минэнерго России при подготовке долгосрочной программы развития угольной промышленности Российской Федерации предусмотреть мероприятия по глубокой переработке угля в регионах его добычи, обратив особое внимание на потенциал развития производства из угля сжиженных газов и водорода. Срок – 30 сентября 2019 года", - говорится в тексте поручений.
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