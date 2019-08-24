Власти проверят видео, на котором женщина умоляет пустить на рейс "Победы"

Пассажиры проходят на посадку в самолет авиакомпании "Победа". Архивное фото

Пассажиры проходят на посадку в самолет авиакомпании "Победа"

МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Управление Роспотребнадзора по Москве после появления резонансного видео возбудило дело об административном правонарушении из-за того, что женщину не пустили на рейс авиакомпании "Победа" в Чебоксары, сообщает Роспотребнадзор.

Ранее Telegram-канал Baza опубликовал видео, на котором женщина умоляет пропустить ее в самолет. По некоторым данным, женщина должна была вылететь в Чебоксары на похороны родственника. "Победа" сообщила, что направила в компанию UTG, обеспечивавшую обслуживание и посадку пассажиров на рейс, претензию с просьбой обучить персонал корректному общению с клиентами.

В UTG отмечали, что пассажирка прибыла на посадку за минуту до ее окончания и со сверхнормативной ручной кладью, при покупке авиабилета она была уведомлена о правилах перевозки багажа, согласно которым ручная кладь не должна превышать 36x30x27. По словам представителя UTG, решение об отказе в обслуживании пассажира с негабаритной ручной кладью было принято в целях соблюдения стандарта "Победы" и для своевременной доставки на борт 183 пассажиров, ожидавших в автобусе.

"Управлением Роспотребнадзора по городу Москве возбуждено дело об административном правонарушении по факту недопуска на рейс пассажира авиакомпании "Победа", -— говорится в сообщении. Ведомство изучает обстоятельства происшествия и принимает все меры по защите интересов пострадавшего потребителя, уточнили в пресс-службе.

Согласно сообщению на сайте ведомства, дело завели по статье КоАП России "Оказание населению услуг, не соответствующих требованиям нормативных правовых актов".

По предварительным данным, причиной отказа в посадке пассажиру стало превышение габаритов ручной клади, отметили в ведомстве.