Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-24T14:23Z
https://ria.ru/20190824/1557856864.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/155708/20/1557082013_0:320:3072:2048_1036x0_80_0_0_878864be4abd232febba1c862e9197ae.jpg
РИА Новости

Власти проверят видео, на котором женщина умоляет пустить на рейс "Победы"

10:37 24.08.2019 (обновлено: 14:23 24.08.2019)
16986
© РИА Новости / Евгений БиятовПассажиры проходят на посадку в самолет авиакомпании "Победа"
Пассажиры проходят на посадку в самолет авиакомпании Победа
© РИА Новости / Евгений Биятов
Пассажиры проходят на посадку в самолет авиакомпании "Победа". Архивное фото
МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Управление Роспотребнадзора по Москве после появления резонансного видео возбудило дело об административном правонарушении из-за того, что женщину не пустили на рейс авиакомпании "Победа" в Чебоксары, сообщает Роспотребнадзор.
Ранее Telegram-канал Baza опубликовал видео, на котором женщина умоляет пропустить ее в самолет. По некоторым данным, женщина должна была вылететь в Чебоксары на похороны родственника. "Победа" сообщила, что направила в компанию UTG, обеспечивавшую обслуживание и посадку пассажиров на рейс, претензию с просьбой обучить персонал корректному общению с клиентами.
Cамолет Boeing 737-800 авиакомпании Победа в аэропорту Внуково имени А. Н. Туполева
22 августа, 16:38РИА Новости
"Победа" прокомментировала скандал с женщиной, умолявшей пустить ее на борт
В UTG отмечали, что пассажирка прибыла на посадку за минуту до ее окончания и со сверхнормативной ручной кладью, при покупке авиабилета она была уведомлена о правилах перевозки багажа, согласно которым ручная кладь не должна превышать 36x30x27. По словам представителя UTG, решение об отказе в обслуживании пассажира с негабаритной ручной кладью было принято в целях соблюдения стандарта "Победы" и для своевременной доставки на борт 183 пассажиров, ожидавших в автобусе.
"Управлением Роспотребнадзора по городу Москве возбуждено дело об административном правонарушении по факту недопуска на рейс пассажира авиакомпании "Победа", -— говорится в сообщении. Ведомство изучает обстоятельства происшествия и принимает все меры по защите интересов пострадавшего потребителя, уточнили в пресс-службе.
Пассажир в международном терминале аэропорта Толмачево в Новосибирске
2 апреля, 08:00Туризм
Дешево и легко. Авиакомпании вводят новые тарифы и нормы для ручной клади
Согласно сообщению на сайте ведомства, дело завели по статье КоАП России "Оказание населению услуг, не соответствующих требованиям нормативных правовых актов".
По предварительным данным, причиной отказа в посадке пассажиру стало превышение габаритов ручной клади, отметили в ведомстве.
Роспотребнадзор в ходе расследования намерен дать оценку обстоятельствам своевременного доведения до потребителя информации о норме провоза ручной клади.
344384238
Обсудить 15
Победа (авиакомпания)РоспотребнадзорМоскваЧебоксарыПроисшествия
Популярные комментарии
Я понимаю что у "Победы" правила,но правила не могут быть выше закона. Если правила станут выше закона то это будет беспредел. Такого допускать нельзя. Компанию победу нужно ликвидировать законно. Слишком много негатива исходит от этой компании,это не правильно.
24 августа, 10:44
Andrej Kozakov
3001018
Так а что мешает людям летать другими компаниями, которые хорошие, а не на победе?
24 августа, 14:20
и.игорь .
700004
Рекомендуем
Пассажиры в аэропорту Домодедово
Более 40 рейсов задержаны и отменены в московских аэропортах
РИА
Новости
Календарь
Медведев назвал условия перехода на четырехдневную рабочую неделю
Международная космическая станция
"Союз МС-14" с роботом "Федором" не смог состыковаться с МКС
Вид на Ялту
В Крыму ответили Зеленскому на сравнение полуострова с похищенным ребенком
Лента
новостей
Надежда Савченко в Броварском районном суде во время заседания
Савченко заявила о начале украинизации России
Жилет с логотипом сайта Миротворец
В Германии потребовали закрыть украинский сайт "Миротворец"
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
Кадыров попросил народ Чечни построить скромную мечеть после его смерти
Подготовка к Конгрессу сирийского национального диалога в Сочи
В Сочи совершил аварийную посадку самолет "Уральских авиалиний"
Автомобиль Следственного комитета РФ
На Ставрополье врачи бросили роженицу умирать в операционной, пишут СМИ
В Мурманской области электромонтажник выжил после удара в шесть тысяч вольт
В Мурманской области электромонтажник выжил после удара в шесть тысяч вольт
Самолет Ту-154М
Черный август 2004-го: как смертницы взорвали сразу два авиалайнера
Найденная в Нижегородской области девочка
Спасенная в нижегородском лесу девочка рассказала, как бродила трое суток
Певица Лолита Милявская
Лолита посоветовала работать пожаловавшейся на трудную жизнь россиянке
Планета Нептун
В Солнечной системе найдены две забытые планеты. Кто доберется первым
Люди на Красной площади в Москве
Роструд напомнил о длинных выходных в ноябре
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:37Израильские военные заявили, что их авиаудары могли привести к жертвам
00:25Сын Игоря Верника вытер нос пятитысячной купюрой
00:22Израильские военные заявили, что атаковали объекты иранских сил в Сирии
00:14ПВО Сирии сбила большинство целей, они упали на юге страны
00:07ГосТВ Сирии сообщает, что ПВО отражает атаку в небе над Дамаском
00:02Строители начали установку памятного знака жертвам трагедии в Керчи
23:54Народная милиция ЛНР сообщила об обстреле со стороны силовиков
23:36Кравчук дал украинским властям совет по вопросу вступления в НАТО
23:35В Греции туристов из пяти гостиниц эвакуировали из-за лесных пожаров
23:31Шахматист Карпов прокомментировал задержку визы в США
23:27В небе над Дамаском прогремели взрывы
23:26Росгвардия изучит законопроект, который обяжет сотрудников носить номера
23:22Певица Сай рассказала, что фестиваль "Таврида-Арт" исполнил ее мечту
23:17Судан начал переговоры с США об исключении из списка спонсоров терроризма
23:13СМИ сообщили об экстренной госпитализации Олега Меньшикова
22:54В Москве запустили салют в честь 75-летия освобождения Кишинева от фашистов
22:35Около полумиллиона человек отпраздновали День российского флага в Москве
22:35Клип Эда Ширана и Stromzy за сутки набрал больше двух миллионов просмотров
22:26СМИ сообщили о первом совершенном в космосе преступлении
22:18Трамп и Макрон обсудили торговлю, Ливию и Персидский залив
Лента новостейМолния