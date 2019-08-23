Умолявшая пустить на рейс пассажирка пришла за минуту до конца посадки

МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. В компании UTG, которая занимается обслуживанием пассажиров в аэропорту Внуково, рассказали, почему не пустили на борт пассажирку "Победы", несмотря на ее мольбы.
Накануне telegram-канал Baza опубликовал видео, на котором женщина умоляет пропустить ее в самолет. По некоторым данным, она должна была лететь в Чебоксары на похороны родственника.
14 февраля, 16:13РИА НовостиВ "Победе" объяснили, почему Ланового не пустили на рейс
"Пассажир прибыл на рейс DP 457 21 августа 2019 года в 19:19, за одну минуту до планового окончания посадки. При себе пассажир имел сверхнормативную ручную кладь", — цитирует сайт компании директора пассажирского хэндлинга компании Екатерину Колобову.
Как подчеркнули в UTG, ее сотрудник сообщил женщине, что ручную кладь необходимо привести в соответствие с нормативами авиакомпании, но она решила сделать это уже после окончания посадки, которую закрыли в 19:22.
"Пассажиру было рекомендовано обратиться за дополнительными разъяснениями в авиакомпанию", — отмечает Колобова.
В компании отмечают, что при покупке билета пассажира уведомляют, что ручная кладь не должна превышать габаритов 36x30x27.
Колобова также подчеркнула, что пассажирке отказали в обслуживании, чтобы вовремя доставить на борт 183 пассажира, ожидавших в автобусе.
"Компания UTG уважает интересы и право пассажиров на своевременный перелет и исполняет свои обязанности перед авиакомпаниями. <…> Мы убеждены в том, что нарушения правил недопустимы. Мы призываем пассажиров заблаговременно планировать прибытие в аэропорт и соблюдать правила перевозки багажа, которые действуют для всех одинаково", — заключила представитель UTG.
В "Победе" накануне заявили, что женщину не пустили на борт обоснованно, но направили претензию в UTG с просьбой обучить персонал корректной работе с клиентами.
26 июля 2018, 16:16РИА НовостиЭкипаж Emirates не пустил на рейс подростка с аутизмом