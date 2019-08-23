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РИА Новости

Умолявшая пустить на рейс пассажирка пришла за минуту до конца посадки

16:37 23.08.2019 (обновлено: 17:36 23.08.2019)
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© РИА Новости / Максим БлиновCамолет Boeing 737-800 авиакомпании "Победа" в аэропорту Внуково имени А. Н. Туполева
Cамолет Boeing 737-800 авиакомпании Победа в аэропорту Внуково имени А. Н. Туполева
© РИА Новости / Максим Блинов
Cамолет Boeing 737-800 авиакомпании "Победа" в аэропорту Внуково имени А. Н. Туполева. Архивное фото
МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. В компании UTG, которая занимается обслуживанием пассажиров в аэропорту Внуково, рассказали, почему не пустили на борт пассажирку "Победы", несмотря на ее мольбы.
Накануне telegram-канал Baza опубликовал видео, на котором женщина умоляет пропустить ее в самолет. По некоторым данным, она должна была лететь в Чебоксары на похороны родственника.
Обслуживание самолета авиакомпании «Победа» в аэропорту Внуково
14 февраля, 16:13РИА Новости
В "Победе" объяснили, почему Ланового не пустили на рейс
"Пассажир прибыл на рейс DP 457 21 августа 2019 года в 19:19, за одну минуту до планового окончания посадки. При себе пассажир имел сверхнормативную ручную кладь", — цитирует сайт компании директора пассажирского хэндлинга компании Екатерину Колобову.
Как подчеркнули в UTG, ее сотрудник сообщил женщине, что ручную кладь необходимо привести в соответствие с нормативами авиакомпании, но она решила сделать это уже после окончания посадки, которую закрыли в 19:22.
"Пассажиру было рекомендовано обратиться за дополнительными разъяснениями в авиакомпанию", — отмечает Колобова.
В компании отмечают, что при покупке билета пассажира уведомляют, что ручная кладь не должна превышать габаритов 36x30x27.
Колобова также подчеркнула, что пассажирке отказали в обслуживании, чтобы вовремя доставить на борт 183 пассажира, ожидавших в автобусе.
"Компания UTG уважает интересы и право пассажиров на своевременный перелет и исполняет свои обязанности перед авиакомпаниями. <…> Мы убеждены в том, что нарушения правил недопустимы. Мы призываем пассажиров заблаговременно планировать прибытие в аэропорт и соблюдать правила перевозки багажа, которые действуют для всех одинаково", — заключила представитель UTG.
В "Победе" накануне заявили, что женщину не пустили на борт обоснованно, но направили претензию в UTG с просьбой обучить персонал корректной работе с клиентами.
Самолет авиакомпании Emirates
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Экипаж Emirates не пустил на рейс подростка с аутизмом
99411549175
Обсудить 17
UTG aviation servicesВнуковоПобеда (авиакомпания)МоскваЧебоксарыПроисшествия
Популярные комментарии
Ну вот что и требовалось доказать - сами опаздывают, правила не читают, а потом умоляют и возмущаются, почему им не делают исключений - ведь все просто обязаны войти в их положение!
23 августа, 17:50
Northern F0x
14001116
Унизили пожилого человека и чем гордятся? Однажды мы возвращались с похорон, билеты в Домодедово были куплены перед рейсом, а на регистрации, которая надо сказать была в десяти метрах отсутствовала обслуга. А когда они появились, то объявили, что мы опоздали на регистрацию, хотя к стойке мы подошли за десять минут до конца регистрации и стали требовать доплату за якобы опоздание. Так что аэропортовское хамство не удивляет.
23 августа, 18:26
ТМТамара Мадлеева
12002010
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