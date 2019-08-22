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РИА Новости

"Победа" прокомментировала скандал с женщиной, умолявшей пустить ее на борт

16:38 22.08.2019 (обновлено: 21:58 22.08.2019)
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© РИА Новости / Максим БлиновCамолет Boeing 737-800 авиакомпании "Победа" в аэропорту Внуково имени А. Н. Туполева
Cамолет Boeing 737-800 авиакомпании Победа в аэропорту Внуково имени А. Н. Туполева
© РИА Новости / Максим Блинов
Cамолет Boeing 737-800 авиакомпании "Победа" в аэропорту Внуково имени А. Н. Туполева. Архивное фото
МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Лоукостер "Победа" прокомментировал публикации о женщине, которую не пустили в самолет, несмотря на ее мольбы.
Ранее в соцсетях появилась видеозапись, на которой женщина умоляет пропустить ее в самолет, чтобы вылететь в Чебоксары на похороны родственника.
Представитель перевозчика сообщил РИА Новости, что в "Победе" изучили ситуацию и пришли к выводу, что женщину не посадили в самолет обоснованно.
"У нас есть четкие правила, которые никто не должен нарушать. Ручная кладь ограничена габаритами, с которыми все клиенты ознакомлены и по ним готовятся к перелету, чтобы свободно и своевременно пройти предполетные процедуры", — сказала собеседница агентства.
При этом она добавила, что в "Победе" грубое обращение с клиентами считают недопустимым ни при каких обстоятельствах.
"Мы направили в компанию UTG, сотрудники которой обеспечили обслуживание и посадку клиентов на наш рейс, претензию с просьбой провести работу по обучению корректному общению с клиентами", — заключила представитель авиакомпании.
Обслуживание самолета авиакомпании «Победа» в аэропорту Внуково
14 февраля, 16:13РИА Новости
В "Победе" объяснили, почему Ланового не пустили на рейс
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ВнуковоМоскваЧебоксарыОбщество
Популярные комментарии
Есть определенные правила, которые относятся ко всем, пассажир их знал, но решил их нарушить, в итоге кто виноват? Я сам не однократно пользовался "победой" перед вылетом читал нормы провоза багажа, если багаж не помещался в ручную кладь, докупал место багажа. Если закрывать глаза на мелкие нарушения у каждого, то начнется хаос.
22 августа, 18:46
66183414
28002013
Это не победа, это позор страны. Многим они кровь пьют, вертя мнимые правила перед пассажирами. Перегибая при этом палку.
22 августа, 18:04
ЕСЕвгений Санников
24010113
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