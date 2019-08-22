"Победа" прокомментировала скандал с женщиной, умолявшей пустить ее на борт

МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Лоукостер "Победа" прокомментировал публикации о женщине, которую не пустили в самолет, несмотря на ее мольбы.

Ранее в соцсетях появилась видеозапись, на которой женщина умоляет пропустить ее в самолет, чтобы вылететь в Чебоксары на похороны родственника.

Представитель перевозчика сообщил РИА Новости, что в "Победе" изучили ситуацию и пришли к выводу, что женщину не посадили в самолет обоснованно.

"У нас есть четкие правила, которые никто не должен нарушать. Ручная кладь ограничена габаритами, с которыми все клиенты ознакомлены и по ним готовятся к перелету, чтобы свободно и своевременно пройти предполетные процедуры", — сказала собеседница агентства.

При этом она добавила, что в "Победе" грубое обращение с клиентами считают недопустимым ни при каких обстоятельствах.