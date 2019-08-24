Силовики семь раз нарушили перемирие за сутки, заявили в ДНР

ДОНЕЦК, 24 авг - РИА Новости. Украинские силовики семь раз нарушили перемирие в Донбассе за минувшие сутки, повреждено три дома, заявил журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
В пятницу в представительстве ДНР в СЦКК заявили о восьми нарушениях режима прекращения огня.
"За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны ВФУ (вооруженные формирования Украины - ред.) составило семь раз", - сказал представитель ведомства.
По территории республики выпущено 30 мин калибром 120 и 82 миллиметра, при обстрелах применялись гранатометы и стрелковое оружие, в зоне обстрела оказались районы пяти населенных пунктов республики, повреждения получили три дома, добавили в ведомстве.