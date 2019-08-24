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РИА Новости

Силовики семь раз нарушили перемирие за сутки, заявили в ДНР

10:34 24.08.2019
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкПоследствия обстрела в Донецкой области
Последствия обстрела в Донецкой области
© РИА Новости / Сергей Аверин
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ДОНЕЦК, 24 авг - РИА Новости. Украинские силовики семь раз нарушили перемирие в Донбассе за минувшие сутки, повреждено три дома, заявил журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
В пятницу в представительстве ДНР в СЦКК заявили о восьми нарушениях режима прекращения огня.
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"За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны ВФУ (вооруженные формирования Украины - ред.) составило семь раз", - сказал представитель ведомства.
По территории республики выпущено 30 мин калибром 120 и 82 миллиметра, при обстрелах применялись гранатометы и стрелковое оружие, в зоне обстрела оказались районы пяти населенных пунктов республики, повреждения получили три дома, добавили в ведомстве.
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