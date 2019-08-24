Путин поручил решить вопрос о досрочном выходе шахтеров на пенсию

МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Президент Владимир Путин поручил проработать вопрос досрочного пенсионного обеспечения работников угольной промышленности, следует из Президент Владимир Путин поручил проработать вопрос досрочного пенсионного обеспечения работников угольной промышленности, следует из документа , опубликованного на сайте Кремля.

Соответствующие поручения глава государства дал по итогам встречи с главами угледобывающих регионов, которая состоялась на днях.

Так, правительству поручено обеспечить внесение в законодательство изменений, предусматривающих, в частности, досрочное пенсионное обеспечение работников угольной промышленности и установление тождественности профессий этих работников с учетом положений профессиональных стандартов и квалификационных справочников. Особое внимание при этом должно быть обращено на профессии мастера буровой установки и бурового мастера, машиниста электровоза и машиниста, работающего на монорельсе.

Поручение должно быть выполнено к 31 декабря.

Кроме того, Путин поручил усовершенствовать организацию медосмотров для работников угольной промышленности, в первую очередь для занятых на подземных работах, а также проработать вопрос о порядке реабилитации тех, кто занят на работах с вредными и опасными условиями труда, и о проведении ежегодной диспансеризации и лечения.

Ответственными назначены премьер-министр Дмитрий Медведев и председатель Российского независимого профсоюза работников угольной промышленности Иван Мохначук.

На встрече с главами угледобывающих регионов президент отметил, что отрасль демонстрирует хорошие показатели добычи, уверенный экспортный потенциал, большие перспективы роста на новых месторождениях, в том числе в Сибири и на Дальнем Востоке.

При этом он подчеркнул, что рост угледобычи должен идти в ногу с активным внедрением современных технологий, увеличением инвестиций в создание надежных систем безопасности и реализацией программ в сфере социальной поддержки.