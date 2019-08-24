Путин поручил решить вопрос о досрочном выходе шахтеров на пенсию

МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Президент Владимир Путин поручил проработать вопрос досрочного пенсионного обеспечения работников угольной промышленности, следует из документа, опубликованного на сайте Кремля.
Соответствующие поручения глава государства дал по итогам встречи с главами угледобывающих регионов, которая состоялась на днях.
Так, правительству поручено обеспечить внесение в законодательство изменений, предусматривающих, в частности, досрочное пенсионное обеспечение работников угольной промышленности и установление тождественности профессий этих работников с учетом положений профессиональных стандартов и квалификационных справочников. Особое внимание при этом должно быть обращено на профессии мастера буровой установки и бурового мастера, машиниста электровоза и машиниста, работающего на монорельсе.
Поручение должно быть выполнено к 31 декабря.
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Кроме того, Путин поручил усовершенствовать организацию медосмотров для работников угольной промышленности, в первую очередь для занятых на подземных работах, а также проработать вопрос о порядке реабилитации тех, кто занят на работах с вредными и опасными условиями труда, и о проведении ежегодной диспансеризации и лечения.
Ответственными назначены премьер-министр Дмитрий Медведев и председатель Российского независимого профсоюза работников угольной промышленности Иван Мохначук.
На встрече с главами угледобывающих регионов президент отметил, что отрасль демонстрирует хорошие показатели добычи, уверенный экспортный потенциал, большие перспективы роста на новых месторождениях, в том числе в Сибири и на Дальнем Востоке.
При этом он подчеркнул, что рост угледобычи должен идти в ногу с активным внедрением современных технологий, увеличением инвестиций в создание надежных систем безопасности и реализацией программ в сфере социальной поддержки.
Встреча прошла в преддверии Дня шахтера, который отмечается в России в последнее воскресенье августа.