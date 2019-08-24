Умер народный артист России Виталий Логвиновский

МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Народный артист России Виталий Логвиновский скончался в возрасте 78 лет. Об этом говорится на Народный артист России Виталий Логвиновский скончался в возрасте 78 лет. Об этом говорится на сайте Калужского областного драматического театра.

Причина смерти не уточняется. О дате и месте прощания объявят позже.

Логвиновский окончил ГИТИС, играл в театрах Павлодара и Волгограда. В 1974 году перешел в Калужский драмтеатр.