Умер народный артист России Виталий Логвиновский

МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Народный артист России Виталий Логвиновский скончался в возрасте 78 лет. Об этом говорится на сайте Калужского областного драматического театра.
Причина смерти не уточняется. О дате и месте прощания объявят позже.
Логвиновский окончил ГИТИС, играл в театрах Павлодара и Волгограда. В 1974 году перешел в Калужский драмтеатр.
Кинозрителю он известен по фильму "Ворошиловский стрелок" и сериалу "Цыганочка с выходом". В 1983 году Логвиновский получил звание заслуженного артиста РСФСР, а в 2006-м стал народным артистом России.