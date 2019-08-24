Ситуация с "Союзом" не угрожает экипажу МКС, заявили в "Роскосмосе"

МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Экипажу МКС ничего не угрожает в связи с ситуацией из-за стыковки с "Союзом МС-14", сообщается в Экипажу МКС ничего не угрожает в связи с ситуацией из-за стыковки с "Союзом МС-14", сообщается в Twitter Роскосмоса.

"Транспортный корабль "Союз МС-14" находится на удалении от МКС. Стыковка планируется на резервную дату. Безопасности станции и экипажа ничего не угрожает", - говорится в сообщении.

Добавляется, что глава ведомства Дмитрий Рогозин проведет заседание Госкомиссии, на котором будет рассмотрена ситуация и доложены меры по устранению сбоя в системе стыковки.

Российский космический корабль "Союз МС-14" с роботом "Федором" на борту стартовал с космодрома Байконур 22 августа. В 08.30 субботы корабль должен был причалить к модулю "Поиск" российского сегмента МКС. Во время сближения на дистанции 99 метров корабль завис и начал отход на безопасное расстояние - 279 метров.