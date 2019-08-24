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РИА Новости

Стыковку "Союза МС-14" с МКС перенесли на понедельник

09:53 24.08.2019 (обновлено: 13:02 24.08.2019)
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкЗапуск ракеты-носителя "Союз-2.1а" с пилотируемым кораблем "Союз МС-14" со стартовой площадки космодрома Байконур
Запуск ракеты-носителя Союз-2.1а с пилотируемым кораблем Союз МС-14 со стартовой площадки космодрома Байконур
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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КОРОЛЕВ (Московская область), 24 авг - РИА Новости. Повторная стыковка космического корабля "Союз МС-14" с Международной космической станцией будет предпринята в ночь с воскресенья на понедельник, заявил руководитель полета российского сегмента МКС Владимир Соловьев.
По его словам, во время переговоров с экипажем МКС, трансляция которых ведется в интернете, стыковку перенесли на ночь с воскресенья на понедельник. Экипаж должен демонтировать усилитель на одном из узлов и провести его проверку и замену при необходимости.
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Российский космический корабль "Союз МС-14" с роботом "Федором" на борту стартовал с космодрома Байконур 22 августа. В 8.30 мск корабль должен был причалить к модулю "Поиск" российского сегмента МКС. Во время сближения на дистанции 99 метров корабль завис и начал отход на безопасное расстояние - 279 метров.
США ранее предупреждали о возможных ЧП при стыковке. Как ранее рассказали в НАСА, на корабле отсутствует система дистанционного режима управления, то есть в случае, если бы автоматика не сработала и корабль не смог сам причалить к станции, космонавты с МКС не смогли бы пристыковать "Союз" вручную. Сидящий в кресле командира корабля андроид "Федор" взять управление на себя тоже не смог бы, в его программу заложены ограничения на работы внутри космического корабля.
Планировалось, что "Федор" станет первым российским антропоморфным роботом на МКС и пробудет там до 6 сентября, а 7 числа вернется на Землю.
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