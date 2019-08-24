В Омской области восемь человек пострадали при столкновении автобусов

КРАСНОЯРСК, 24 авг - РИА Новости. Водитель и семь пассажиров микроавтобуса пострадали при столкновении с пассажирским ПАЗ в Омской области, сообщает пресс-служба управления МВД по Омской области.
"Предварительно установлено, что водитель пассажирского микроавтобуса "ГАЗель" (личность мужчины устанавливается) двигался по автодороге Омск – Калачинск в направлении Омска. В районе 52-го километра он допустил столкновение с пассажирским автобусом "ПАЗ" под управлением мужчины 1958 года рождения. В результате ДТП водитель и семь пассажиров автомобиля "ГАЗель" доставлены в медицинское учреждение", - говорится в сообщении.
В ведомстве сообщили, что сигнал о ДТП поступил утром в субботу. В момент аварии в салоне автобуса ПАЗ, следовавшего из Омска в Оконешниково, находились 8 пассажиров, в микроавтобусе "ГАЗель", направлявшегося по маршруту "Калачинск-Омск", семь пассажиров. Состояние пострадавших уточняется.
На место выехала следственно-оперативная группа, полицейскими вызвана бригада скорой медицинской помощи. Проводится проверка, которая установит причины происшествия.