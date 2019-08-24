НАСА: повторная стыковка "Союза" с МКС состоится в понедельник

"Попытка пристыковаться через 24 часа будет пропущена. Российские специалисты попробуют пристыковать корабль к станции через 48 часов - утром понедельника", - сказал комментатор трансляции НАСА.

Российский космический корабль "Союз МС-14" с роботом "Федором" на борту стартовал с космодрома Байконур 22 августа. В 08.30 субботы корабль должен был причалить к модулю "Поиск" российского сегмента МКС. Во время сближения на дистанции 99 метров корабль завис и начал отход на безопасное расстояние - 279 метров. Специалисты Центра управления полетами решили не проводить повторную попытку стыковки в течение субботы, передает корреспондент РИА Новости из ЦУПа.