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РИА Новости

НАСА: повторная стыковка "Союза" с МКС состоится в понедельник

09:48 24.08.2019 (обновлено: 09:57 24.08.2019)
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкЗапуск ракеты-носителя "Союз-2.1а" с пилотируемым кораблем "Союз МС-14" со стартовой площадки космодрома Байконур
Запуск ракеты-носителя Союз-2.1а с пилотируемым кораблем Союз МС-14 со стартовой площадки космодрома Байконур
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Повторная попытка пристыковать корабль "Союз МС-14" к Международной космической станции пройдет утром 26 августа, следует из трансляции НАСА.
"Попытка пристыковаться через 24 часа будет пропущена. Российские специалисты попробуют пристыковать корабль к станции через 48 часов - утром понедельника", - сказал комментатор трансляции НАСА.
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Российский космический корабль "Союз МС-14" с роботом "Федором" на борту стартовал с космодрома Байконур 22 августа. В 08.30 субботы корабль должен был причалить к модулю "Поиск" российского сегмента МКС. Во время сближения на дистанции 99 метров корабль завис и начал отход на безопасное расстояние - 279 метров. Специалисты Центра управления полетами решили не проводить повторную попытку стыковки в течение субботы, передает корреспондент РИА Новости из ЦУПа.
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Неудачная стыковка "Союза" с МКССоюз МСМеждународная космическая станцияНАСАРИА Наука
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