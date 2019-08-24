В Мурманской области электромонтажник выжил после удара в шесть тысяч вольт

МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. В Сети появилось видео происшествия на горно-обогатительном комбинате в Ковдорском районе Мурманской области.

Электромонтажника ударило током в шесть тысяч вольт.

Инцидент произошел в июле, однако Следственный комитет опубликовал кадры только сейчас. На записи видно, как рабочего ударило током при демонтаже кабеля. Его коллегу, стоявшего неподалеку, отбросило в сторону.

Пострадавшего доставили в больницу с ожогами 60 процентов тела.